Mike Hammer habla con la familia del adolescente preso en Morón y pide su liberación

Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, publicó este martes un video en el que conversa con los padres de Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años detenido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, y exige su liberación inmediata.
Jonathan lleva más de un mes preso tras ser arrestado el 16 de marzo junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, cuando ambos acudieron a una citación policial en Morón.
En el video, Hammer pregunta directamente al pastor: "Quería expresar nuestra preocupación por su hijo, por Jonathan. ¿Qué noticias tiene?"
El padre respondió que el adolescente está enfermo y que las condiciones del penal son muy precarias: "Hace un momento él nos llamó, el niño está enfermo. Tiene una deshidrosis, una afección en la piel."
El pastor también relató el deterioro emocional de su hijo: "Uno dice, papá, no soporto más."
El caso de Jonathan ha generado una amplia respuesta internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió explicaciones al régimen cubano, y el congresista estadounidense Carlos Giménez exigió la liberación del menor.
El adolescente fue acusado formalmente del delito de sabotaje, mientras que la justicia cubana rechazó tanto el recurso de habeas corpus como la solicitud de liberación presentada por su familia.
Jonathan recibió su primera visita familiar el 13 de abril, más de tres semanas después de su detención. Su hermana envió un mensaje público a Miguel Díaz-Canel exigiendo la libertad del menor.
La intervención de Hammer forma parte de una campaña sistemática de la Embajada que, desde noviembre de 2024, ha visibilizado casos de presos políticos en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Jonathan David Muir Burgos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestado Jonathan David Muir Burgos?
Jonathan David Muir Burgos fue arrestado por su presunta participación en las protestas del 13 de marzo en Morón, que se desencadenaron por un apagón de más de 26 horas y la escasez de alimentos. Durante estas manifestaciones, se realizaron actos vandálicos en la sede del Partido Comunista de Morón.
¿Cuál es el estado de salud de Jonathan en prisión?
Jonathan padece de una severa deshidrosis y ha sufrido infecciones por estreptococo beta hemolítico y estafilococo, lo que requiere tratamiento médico constante. En la prisión de Canaleta no ha recibido la atención médica adecuada, lo que ha agravado su estado de salud.
¿Qué acciones se han tomado para liberar a Jonathan Muir?
La familia de Jonathan ha presentado recursos legales como el habeas corpus, los cuales han sido rechazados por la justicia cubana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido explicaciones al gobierno cubano y políticos estadounidenses han exigido su liberación inmediata.
¿Qué impacto ha tenido el caso de Jonathan en la comunidad internacional?
El caso de Jonathan ha generado una amplia respuesta internacional, con organizaciones de derechos humanos y políticos de diferentes países exigiendo su liberación. La situación del adolescente ha sido visibilizada por la Embajada de Estados Unidos en Cuba y ha sido objeto de denuncias en plataformas internacionales.
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