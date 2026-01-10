¡Explosivo! Así suena “Magia”, lo nuevo de Charly & Johayron con Nicky Jam

Ver más

La unión entre Cuba y Puerto Rico vuelve a encender la escena urbana. Charly & Johayron estrenaron “Magia”, una colaboración de alto calibre junto a Nicky Jam, que ya empieza a dar de qué hablar por su ritmo contagioso, su letra romántica y un videoclip cargado de picardía.

Desde los primeros segundos, el video atrapa con una escena que marca el tono de la historia: Nicky Jam aparece pidiéndoles consejos a Charly & Johayron para conquistar a una cubana, desatando un intercambio divertido que conecta directamente con la esencia caribeña del tema. A partir de ahí, la música fluye entre melodías sensuales y un estribillo que se queda pegado.

La canción resalta en su letra ese “no sé qué” que provoca el amor: “Tú tienes un no sé qué, que me enredó / La cosquillita que siento yo / Si te me pegas ay qué sé yo / Haría de to' haría de to’/ Tú tienes un no sé qué, que me enredó / Cosa bendita que Dios me dio / Si te me pegas, ay qué sé yo /Haría de to' haría de to’”.

El estreno fue anunciado con entusiasmo en redes sociales hace varios días y desde entonces las expectativas estaban a mil entre los fanáticos del popular dúo.

En Instagram, los artistas cubanos compartieron el estreno con un mensaje que resume el espíritu de esta colaboración: “Cuando la música nace con fe, se convierte en magia y la magia no se explica, se siente. Estamos en la calle. 'Magia'”.

Por si fuera poco el videoclip fue grabado en Roma y en Miami, sin lugar a dudas otro plus desde el punto de vista visual.

Con esta colaboración, Charly & Johayron siguen expandiendo su sonido más allá de la Isla, mientras Nicky Jam aporta su sello internacional a un tema que mezcla romance, sabor urbano y mucha química.