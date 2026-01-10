¡Explosivo! Así suena “Magia”, lo nuevo de Charly & Johayron con Nicky Jam

La unión entre Cuba y Puerto Rico vuelve a encender la escena urbana. Charly & Johayron estrenaron “Magia”, una colaboración de alto calibre junto a Nicky Jam, que ya empieza a dar de qué hablar por su ritmo contagioso, su letra romántica y un videoclip cargado de picardía.
Desde los primeros segundos, el video atrapa con una escena que marca el tono de la historia: Nicky Jam aparece pidiéndoles consejos a Charly & Johayron para conquistar a una cubana, desatando un intercambio divertido que conecta directamente con la esencia caribeña del tema. A partir de ahí, la música fluye entre melodías sensuales y un estribillo que se queda pegado.
La canción resalta en su letra ese “no sé qué” que provoca el amor: “Tú tienes un no sé qué, que me enredó / La cosquillita que siento yo / Si te me pegas ay qué sé yo / Haría de to' haría de to’/ Tú tienes un no sé qué, que me enredó / Cosa bendita que Dios me dio / Si te me pegas, ay qué sé yo /Haría de to' haría de to’”.
El estreno fue anunciado con entusiasmo en redes sociales hace varios días y desde entonces las expectativas estaban a mil entre los fanáticos del popular dúo.
En Instagram, los artistas cubanos compartieron el estreno con un mensaje que resume el espíritu de esta colaboración: “Cuando la música nace con fe, se convierte en magia y la magia no se explica, se siente. Estamos en la calle. 'Magia'”.
Por si fuera poco el videoclip fue grabado en Roma y en Miami, sin lugar a dudas otro plus desde el punto de vista visual.
Lo más leído hoy:
Con esta colaboración, Charly & Johayron siguen expandiendo su sonido más allá de la Isla, mientras Nicky Jam aporta su sello internacional a un tema que mezcla romance, sabor urbano y mucha química.
Preguntas frecuentes sobre "Magia" de Charly & Johayron y Nicky Jam
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es "Magia" y quiénes participan en esta colaboración?
"Magia" es una canción del dúo cubano Charly & Johayron junto al reguetonero puertorriqueño Nicky Jam. La colaboración destaca por su ritmo urbano, letra romántica y un videoclip lleno de picardía que busca conquistar la escena internacional.
¿Dónde fue grabado el videoclip de "Magia"?
El videoclip de "Magia" fue grabado en dos icónicas ciudades: Roma y Miami. Estas locaciones aportan un atractivo visual adicional al lanzamiento, destacando el carácter internacional de la colaboración.
¿Cómo ha sido recibida la colaboración "Magia" en redes sociales?
La colaboración "Magia" ha sido recibida con gran entusiasmo en redes sociales. Desde el anuncio de su lanzamiento, los fanáticos han expresado altas expectativas, destacando la química entre los artistas y su potencial para conquistar la escena urbana internacional.
¿Qué impacto tiene "Magia" para Charly & Johayron y el talento cubano?
Para Charly & Johayron, "Magia" representa una oportunidad significativa de expandir su sonido más allá de Cuba y ganar reconocimiento en la escena internacional. La colaboración con Nicky Jam resalta el talento cubano en el género urbano, reforzando su presencia en el mercado global.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.