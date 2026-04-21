Un momento de orgullo latino en el escenario más grande del mundo se convirtió en polémica: durante el segundo fin de semana de Coachella 2026, la transmisión en vivo cortó abruptamente justo cuando Becky G terminaba un mensaje de apoyo a los inmigrantes, y las redes sociales no tardaron en encenderse.

El domingo 19 de abril, Becky G subió al escenario como invitada sorpresa en el histórico show de Karol G, quien este año se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival californiano en sus 27 años de historia.

Juntas interpretaron "MAMIII", la colaboración que lanzaron en 2022 y que llegó al número uno, en una noche que también contó con las apariciones de Peso Pluma, J Balvin y Ryan Castro como invitados especiales.

Al terminar su participación en el escenario, Becky G tomó el micrófono y lanzó un mensaje cargado de emoción: "Viva México, Viva Colombia y que vivan nuestros inmigrantes que queremos mucho".

Fue exactamente en ese instante cuando ocurrió lo que desató la controversia: la transmisión en vivo por YouTube, que hasta ese momento mostraba un primer plano de la cantante, cambió de forma abrupta a un plano general del recinto, con lo que pareció ser una pérdida de señal entre un corte y otro. Lo mismo pasó en las pantallas del recinto.

El clip se volvió viral de inmediato. Alguien compartió el video diciendo: "Coachella intentó censurar a Becky G cuando saludó a los inmigrantes durante el show de Karol G". Por su parte, otro fue más directo: "Becky G fue censurada en Coachella".

En Instagram, la cuenta de la revista People también difundió el momento, y los comentarios no se hicieron esperar. "Lo hicieron a propósito", escribió un usuario. Otro respondió con sarcasmo: "'Problemas técnicos'". Un tercero fue aún más contundente: "Dificultades técnicas mis nalgas, eso fue 100% intencional".

Sin embargo, no todos comparten esa lectura. Varios usuarios y medios señalaron que cambios bruscos de cámara similares ocurrieron en distintos momentos del show de Karol G, lo que apuntaría a un simple fallo técnico de realización y no a una decisión deliberada.

Hasta el momento, ni Coachella ni sus organizadores han emitido ninguna declaración oficial sobre si el corte fue intencional o un error.

El incidente se produce en un contexto social especialmente sensible. La administración Trump ha intensificado las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes latinos, con más de 220,000 detenciones registradas en 2025, incluyendo a más de 75,000 personas sin antecedentes penales.

Becky G, nacida en Inglewood, California, en 1997, es hija de inmigrantes mexicanos y ha sido una voz activa en defensa de su comunidad. Su mensaje en Coachella no fue un gesto aislado, sino parte de una postura que ha mantenido a lo largo de su carrera.

Karol G también había marcado el tono desde el primer fin de semana del festival, el 12 de abril, cuando rindió homenaje a Gloria Estefan interpretando "Mi tierra" y dedicó su actuación a mis latinos que han estado luchando en este país últimamente". "Esto no se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad latina. Se trata de mi gente", declaró la artista colombiana ante el público.

Sea fallo técnico o algo más, el debate que desató el momento refleja la tensión que existe hoy entre entretenimiento y política en los grandes escenarios: en Coachella 2026, no solo se cantó, también se tomó posición.