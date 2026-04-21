Un millón de views en tres días: Bebeshito, Rey Tony y Helabusador celebran el éxito de "Sin Pena"

Bebeshito, Rey Tony y Helabusador lanzaron "Sin Pena" bajo el sello Planet Records el pasado jueves 17 de abril, y la canción superó el millón de visualizaciones en YouTube en apenas tres días desde su estreno.
"Ya llegó el primer melón gracias España, Estados Unidos, Perú, Cuba por tanto cariño y apoyo vamos a por más reparto cubano", compartió Bebeshito en Instagram junto a un video en el que se a los tres artistas festejando este éxito.
El video oficial, dirigido por Yoa N Dany y producido por DJ Honda, acumula más de 1,139,615 reproducciones y 20,582 likes en la plataforma, consolidándose como uno de los lanzamientos más veloces del reparto cubano en 2026.
El coro del tema se ha ido viral en Instagram y TikTok con decenas de videos con el estribillo de fondo: "Sin pena / Ella tiene un no sé qué / Que altera mi qué sé yo / Que me quema / Yo no sé cómo pasó / Pero ella se me metió / Por las venas".
"Sin Pena" representa la primera vez que estos dos artistas se unen a Bebeshito, una de las figuras más internacionales del reparto cubano.
El éxito del tema se vio amplificado por un episodio inesperado en redes sociales: Bebeshito publicó un reel familiar bailando la canción en el que su suegra apareció algo molesta en los comentarios, generando una ola de reacciones que extendió el alcance del tema más allá de los seguidores habituales del género.
Más allá de la viralidad en redes, este éxito demuestra que Bebeshito sigue en su mejor momento musical, todo lo que estrena en solitario o colaboración es un éxito, y que el reparto cubano sigue ganando público y proyección internacional en gracias precisamente a artistas como los protagonistas de "Sin Pena".
Preguntas frecuentes sobre el éxito de "Sin Pena" y Bebeshito
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha sido recibido el tema "Sin Pena" por el público?
El tema "Sin Pena" ha sido un éxito rotundo, alcanzando más de un millón de visualizaciones en YouTube en solo tres días desde su lanzamiento. Su coro se ha viralizado en plataformas como Instagram y TikTok, consolidando su popularidad entre los seguidores del reparto cubano.
¿Qué impacto ha tenido el video de Bebeshito con su suegra en redes sociales?
El video de Bebeshito bailando "Sin Pena" con su familia se volvió viral debido a un comentario de su suegra, que generó una ola de reacciones y extendió el alcance de la canción. El reel acumuló más de 1,6 millones de reproducciones, demostrando el impacto del contenido familiar y espontáneo en la promoción de la música.
¿Cuál es el estado actual de la carrera de Bebeshito en el ámbito musical?
Bebeshito está en un momento álgido de su carrera, con múltiples éxitos en solitario y colaboraciones que lo han llevado a recibir 24 discos de oro y platino de la RIAA. Su impacto en el género urbano cubano y su proyección internacional son notables, como lo refleja su inclusión en la lista de artistas latinos a seguir por Billboard en 2026.
¿Qué significa el éxito de "Sin Pena" para el reparto cubano a nivel global?
El éxito de "Sin Pena" refuerza la creciente popularidad del reparto cubano a nivel internacional. Artistas como Bebeshito están llevando el género a nuevas audiencias, consolidando su presencia en mercados como el estadounidense y el latinoamericano, y abriendo puertas para otros exponentes del género.
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