Un millón de views en tres días: Bebeshito, Rey Tony y Helabusador celebran el éxito de "Sin Pena"

Bebeshito, Rey Tony y Helabusador lanzaron "Sin Pena" bajo el sello Planet Records el pasado jueves 17 de abril, y la canción superó el millón de visualizaciones en YouTube en apenas tres días desde su estreno.

"Ya llegó el primer melón gracias España, Estados Unidos, Perú, Cuba por tanto cariño y apoyo vamos a por más reparto cubano", compartió Bebeshito en Instagram junto a un video en el que se a los tres artistas festejando este éxito.

El video oficial, dirigido por Yoa N Dany y producido por DJ Honda, acumula más de 1,139,615 reproducciones y 20,582 likes en la plataforma, consolidándose como uno de los lanzamientos más veloces del reparto cubano en 2026.

El coro del tema se ha ido viral en Instagram y TikTok con decenas de videos con el estribillo de fondo: "Sin pena / Ella tiene un no sé qué / Que altera mi qué sé yo / Que me quema / Yo no sé cómo pasó / Pero ella se me metió / Por las venas".

"Sin Pena" representa la primera vez que estos dos artistas se unen a Bebeshito, una de las figuras más internacionales del reparto cubano.

El éxito del tema se vio amplificado por un episodio inesperado en redes sociales: Bebeshito publicó un reel familiar bailando la canción en el que su suegra apareció algo molesta en los comentarios, generando una ola de reacciones que extendió el alcance del tema más allá de los seguidores habituales del género.

Más allá de la viralidad en redes, este éxito demuestra que Bebeshito sigue en su mejor momento musical, todo lo que estrena en solitario o colaboración es un éxito, y que el reparto cubano sigue ganando público y proyección internacional en gracias precisamente a artistas como los protagonistas de "Sin Pena".