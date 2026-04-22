Se viraliza extraña reacción en corte de Miami-Dade de hombre condenado a cadena perpetua

Un preso del sur de Florida se rió y respondió con insolencia a una jueza mientras esta le imponía una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en un tribunal de Miami-Dade, en una escena que se viralizó este martes.

Marcus Terry, de 43 años, fue sentenciado por la jueza Ellen Sue Venzer del Tribunal de Circuito de Miami-Dade por el homicidio de su compañero de celda, Ray Matos (68 años) ocurrido en abril de 2021 dentro del Instituto Correccional de Dade, en Homestead, al sur de Florida.

Terry había sido declarado culpable de asesinato en segundo grado en diciembre de 2025, tras un juicio en el que se probó que metió una funda de almohada en la boca de Matos y le clavó un bolígrafo en el cerebro.

Cuando los guardias llegaron, Terry estaba de pie encima del cuerpo de su compañero con la mano ensangrentada, mientras Matos yacía en un charco de sangre apenas respirando. Terry, en cambio, no presentaba ninguna herida.

Durante la audiencia de sentencia, la jueza Venzer describió los hechos ante el tribunal con precisión: "Le metió una funda de almohada en la boca. Cuando los guardias entraron para averiguar qué estaba ocurriendo, él estaba de pie encima de este hombre y tenía la mano ensangrentada".

Mientras Venzer relataba el crimen, Terry comenzó a reírse en la sala.

La jueza lo confrontó de inmediato: "No estoy segura de por qué se está riendo".

Momento del tenso intercambio entre el condenado y la jueza (Fuente: Collage Captura de NBC)

La respuesta del condenado fue desafiante: "Usted es divertida".

La magistrada no cedió: "No encuentro nada divertido en su conducta ni en la muerte de este señor".

Al momento de dictar la sentencia, Venzer fue contundente: "No veo ninguna razón para no sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional".

Acto seguido, dirigiéndose directamente a Terry, añadió: "Que Dios tenga misericordia de su alma".

El condenado sonrió y respondió: "Eso es lo que necesitas".

El abogado defensor Steven Yermish había solicitado un nuevo juicio argumentando que en el proceso de diciembre se admitieron pruebas inadmisibles, petición que la jueza rechazó.

Yermish también pidió que Terry fuera condenado a solo 25 años, citando que su cliente había estado previamente en una unidad psiquiátrica antes del crimen. Esa solicitud también fue desestimada.

Terry alegó en su defensa que Matos lo atacó primero después de que ambos consumieran drogas sintéticas.

Los dos hombres habían compartido celda durante aproximadamente seis días antes del crimen. Varios reclusos presenciaron el incidente: uno reportó haber escuchado una pelea que duró entre diez y 15 minutos; otro vio a Terry con las manos manchadas de sangre.

En el momento del crimen, Terry ya cumplía dos cadenas perpetuas previas por un caso de robo armado y allanamiento de morada en el condado de Broward del año 2011, lo que lo convierte en un recluso con un historial de violencia grave.

La víctima, Ray Matos, también cumplía cadena perpetua en la misma prisión por un caso de intento de homicidio y robo, ocurrido en 1998 en Miami-Dade.

Yermish anunció que Terry planea apelar tanto la condena como la sentencia, por lo que el caso podría tener una nueva etapa judicial.