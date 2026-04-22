Le preguntan ¿Cuál es la capital de Cuba? y la respuesta se vuelve viral

Una joven cubana responde "Matanza" cuando le preguntaron cuál es la capital de Cuba, confundiendo Matanzas con La Habana, convirtiéndose en protagonista involuntaria de un video viral.

El clip, publicado en la página de Facebook "El creador cubano", dura apenas veinte segundos y acumula más de 339,000 vistas, 9,110 likes y 375 comentarios.

En el video, quien hace la pregunta no puede creer la respuesta y le pide a la joven que deletree lo que dijo.

Lejos de corregirse, ella insiste con total convicción: "Ma-tan-za".

Más allá del tono aparentemente humorístico, el momento ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Para muchos, no se trata de un caso aislado ni de simple ignorancia individual, sino de un síntoma de un problema mayor.

Usuarios han señalado el deterioro de la calidad educativa en Cuba, marcado por la falta de maestros, el éxodo de profesionales y las condiciones precarias en las escuelas. Otros han defendido a la joven, argumentando que este tipo de contenidos a menudo se viralizan para ridiculizar, sin tener en cuenta el contexto social en el que viven muchos cubanos.

La capital de Cuba es La Habana, fundada el 16 de noviembre de 1519 y reconocida oficialmente como ciudad por el rey Felipe II el 20 de diciembre de 1592.

Matanzas, por su parte, es la capital de la provincia homónima, ubicada a unos 90 kilómetros al este de La Habana, y es conocida como "la Atenas de Cuba" por su tradición cultural y literaria, y como "la Ciudad de los Puentes" por sus 22 puentes sobre cuatro ríos.

El video se enmarca en una tendencia consolidada de contenido viral cubano en redes sociales, donde el humor espontáneo y las respuestas inesperadas ante preguntas de cultura general generan millones de interacciones.

Este formato conecta especialmente con la diáspora cubana, que se identifica con el acento, el argot y las expresiones culturales propias de la isla.

No es la primera vez que un video de este tipo protagonizado por cubanos arrasa en las plataformas digitales: en enero de este año, la broma telefónica "Ustedes me están quemando" superó los nueve millones de vistas en TikTok.