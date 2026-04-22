Le preguntan ¿Cuál es la capital de Cuba? y la respuesta se vuelve viral

Una joven cubana responde "Matanza" cuando le preguntaron cuál es la capital de Cuba, confundiendo Matanzas con La Habana, convirtiéndose en protagonista involuntaria de un video viral.
El clip, publicado en la página de Facebook "El creador cubano", dura apenas veinte segundos y acumula más de 339,000 vistas, 9,110 likes y 375 comentarios.
En el video, quien hace la pregunta no puede creer la respuesta y le pide a la joven que deletree lo que dijo.
Lejos de corregirse, ella insiste con total convicción: "Ma-tan-za".
Más allá del tono aparentemente humorístico, el momento ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Para muchos, no se trata de un caso aislado ni de simple ignorancia individual, sino de un síntoma de un problema mayor.
Usuarios han señalado el deterioro de la calidad educativa en Cuba, marcado por la falta de maestros, el éxodo de profesionales y las condiciones precarias en las escuelas. Otros han defendido a la joven, argumentando que este tipo de contenidos a menudo se viralizan para ridiculizar, sin tener en cuenta el contexto social en el que viven muchos cubanos.
La capital de Cuba es La Habana, fundada el 16 de noviembre de 1519 y reconocida oficialmente como ciudad por el rey Felipe II el 20 de diciembre de 1592.
Matanzas, por su parte, es la capital de la provincia homónima, ubicada a unos 90 kilómetros al este de La Habana, y es conocida como "la Atenas de Cuba" por su tradición cultural y literaria, y como "la Ciudad de los Puentes" por sus 22 puentes sobre cuatro ríos.
El video se enmarca en una tendencia consolidada de contenido viral cubano en redes sociales, donde el humor espontáneo y las respuestas inesperadas ante preguntas de cultura general generan millones de interacciones.
Este formato conecta especialmente con la diáspora cubana, que se identifica con el acento, el argot y las expresiones culturales propias de la isla.
No es la primera vez que un video de este tipo protagonizado por cubanos arrasa en las plataformas digitales: en enero de este año, la broma telefónica "Ustedes me están quemando" superó los nueve millones de vistas en TikTok.
Preguntas Frecuentes sobre la Capital de Cuba y el Estado Actual de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la capital de Cuba?
La capital de Cuba es La Habana. Fue fundada el 16 de noviembre de 1519 y ha sido la capital indiscutible desde el siglo XVI. Aunque Matanzas es una ciudad importante en Cuba, no es la capital del país.
¿Por qué La Habana está en un estado de deterioro?
La Habana enfrenta un grave deterioro debido a décadas de falta de inversión, mantenimiento y gestión adecuada. Factores como la centralización estatal, la falta de recursos y la priorización de proyectos turísticos sobre el bienestar ciudadano han contribuido al colapso urbano que se observa hoy en día.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la situación de La Habana?
La población cubana ha expresado su frustración e indignación en redes sociales, criticando el deterioro de la ciudad y la falta de acción del gobierno para mejorar las condiciones de vida. Este sentimiento se refleja en comentarios y publicaciones que denuncian el abandono y la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la situación en La Habana?
Actualmente, no se observan medidas efectivas por parte del gobierno cubano para abordar de manera integral el deterioro de La Habana. La construcción de hoteles de lujo contrasta con la falta de atención a problemas estructurales y de servicios en la ciudad, lo que ha generado críticas y escepticismo entre la población.
¿Cuál es la percepción internacional sobre la situación en La Habana?
Internacionalmente, La Habana es vista como una ciudad en crisis, reflejo de las políticas fallidas del régimen cubano. La cobertura mediática y los testimonios de cubanos en el extranjero destacan el contraste entre la imagen turística que el gobierno intenta proyectar y la dura realidad que enfrentan sus habitantes.
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