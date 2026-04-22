EE.UU. despliega Comando de Guerra de alta tecnología en el Caribe: ¿Qué se sabe?

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) estableció este martes el Comando de Guerra Autónoma (SAWC), una nueva unidad de alta tecnología basada en Miami que empleará drones, inteligencia artificial y sistemas no tripulados para contrarrestar amenazas en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

La orden fue emitida por el general de marines Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM, y responde directamente a las prioridades de seguridad nacional de la administración Trump y a la estrategia de dominancia operacional del Comando en el hemisferio occidental.

Según el comunicado oficial, el SAWC estará dedicado a "emplear plataformas y sistemas autónomos, semi-autónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en todos los dominios, vinculando misiones tácticas con efectos estratégicos a largo plazo".

El alcance del nuevo comando abarca desde el fondo marino hasta el espacio y el ciberespacio.

En palabras del propio Donovan: "Desde el fondo del mar hasta el espacio y a través del dominio cibernético, tenemos la plena intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense desplegando innovación de vanguardia y trabajando cada vez más estrechamente con nuestros socios permanentes en la región para superar a quienes amenazan nuestra paz y seguridad colectivas".

Entre las misiones declaradas del SAWC figuran "disrumpir y degradar redes narcoterroristas y de cárteles", así como responder a crisis provocadas por desastres naturales a gran escala.

El comunicado oficial también subraya el valor estratégico de la región para la innovación militar.

Donovan señaló: "Nuestra área de responsabilidad geográfica tiene una amplia gama de condiciones, terreno variado y entornos operacionales diversos que la convierten en un entorno ideal para innovar. Es también una región con socios de seguridad muy capaces y comprometidos que adoptan tecnologías y están muy dispuestos a trabajar colaborativamente con nosotros para apoyar la estabilidad regional de formas nuevas y efectivas".

Antes de alcanzar plena operatividad -fecha que el comunicado no precisa- SOUTHCOM trabajará con los servicios militares y el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG) del Departamento de Defensa para identificar la experiencia y capacidades necesarias.

El Pentágono propuso para el DAWG un presupuesto de 54,600 millones de dólares para el año fiscal 2027, frente a los 225.9 millones del año fiscal 2026, la mayor inversión histórica en drones y contramedidas antidrones.

En su declaración de postura ante el Congreso en marzo de 2026, Donovan ya había anticipado esta dirección al afirmar su intención de capitalizar capacidades de próxima generación como plataformas no tripuladas, integración de IA y herramientas comerciales para contrarrestar amenazas junto a los socios regionales.

El SAWC se enmarca en una expansión militar estadounidense sin precedentes en el hemisferio occidental.

En enero de 2026, la Fuerza Espacial activó formalmente Space Forces Southern, su componente para el hemisferio occidental, que jugó un papel clave en la operación de captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, proporcionando comunicaciones satelitales y capacidades de navegación.

Desde septiembre de 2025, SOUTHCOM lidera además la Operación Lanza del Sur, una campaña de ataques cinéticos letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.

A mediados de abril de 2026, la operación había ejecutado aproximadamente 52 ataques cinéticos, con más de 163 personas eliminadas, a un costo estimado de 3,000 millones de dólares.

Analistas militares describen la presencia estadounidense en el Caribe como la mayor desde la Crisis de los Misiles de 1962, una señal inequívoca de que Washington ha convertido el hemisferio en prioridad estratégica de primer orden.