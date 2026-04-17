Dron de la Marina de EE.UU. realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

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Un dron de vigilancia de la Marina de Estados Unidos, el MQ-4C Triton con indicativo BLKCAT6, realizó en la noche del jueves una extensa misión de reconocimiento alrededor de Cuba, sobrevolando la costa sur de la isla y posteriormente las inmediaciones de La Habana.

El vuelo fue rastreado públicamente a través de Flightradar24 y reportado por cuentas especializadas en inteligencia de fuentes abiertas como FlconEYES y OSINTtechnical.

Dron sobrevuela cerca de Cuba. X

La aeronave, registrada con el número 169806 y fabricada por Northrop Grumman, operó a altitudes de entre 49,000 y 49,100 pies —unos 15,000 metros— a velocidades de crucero de 308 nudos, realizando patrones de órbita característicos de misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

El rastreador FlconEYES detalló que "el último ping antes de entrar al FIR cubano sugiere un vector de línea recta ubicándolo cruzando el Oeste sobre Pinar del Río" y que la aeronave "hizo rondas al Sur de Santiago de Cuba y todo el vuelo ha sido en la Costa Sur alrededor de la isla y dentro del espacio aéreo".

Dron sobrevuela cerca de Cuba. X

A la 1:12 UTC del viernes, el dron se encontraba frente a La Habana. La cuenta OSINTtechnical confirmó que "un dron de vigilancia de alta altitud de la Marina de EE.UU. continúa realizando una extensa misión de reconocimiento de Cuba esta noche. El dron está ahora sobrevolando las inmediaciones de La Habana".

El vuelo coincidió además con el paso cercano del jet privado del régimen venezolano, matrícula YV1776, aunque a diferente altitud, según reportó FlconEYES.

Dron sobrevuela cerca de Cuba. X

El MQ-4C Triton es un dron de vigilancia marítima de alta altitud y larga resistencia desarrollado por Northrop Grumman para la Marina estadounidense, capaz de cubrir hasta cuatro millones de millas náuticas cuadradas en una misión de 24 horas.

Este vuelo no es un hecho aislado, especialmente cuando Estados Unidos hace operaciones en el Mar Caribe.

En febrero de 2026, otro MQ-4C Triton identificado como BLKCAT5 ya había sido detectado al norte del archipiélago cubano, acompañado de aviones espía RC-135V/W Rivet Joint y P-8 Poseidon.

Ambas operaciones se enmarcan en la Operación Southern Spear, lanzada en septiembre de 2025 bajo el Comando Sur con un costo estimado de 3,000 millones de dólares.

El vuelo del jueves se produjo el mismo día en que Díaz-Canel alertó sobre una posible agresión militar estadounidense durante el acto del 65 aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución.

"El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez como en aquel 16 de abril de 1961 a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas, la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuera inevitable, ganarla", dijo el mandatario.