Mercado informal del combustible se dispara mientras escasea el gas en Cuba

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El mercado informal de combustible en Cuba ha alcanzado precios prohibitivos en medio de una crisis energética sin precedentes en una década: el litro de gasolina oscila entre 3,000 y 6,000 pesos cubanos, y un balón de gas doméstico puede costar hasta 50,000 pesos en las ciudades, según documentó este martes el programa Food Monitor.
La organización independiente, que monitorea la seguridad alimentaria en la isla, alertó en la red social X que la situación energética ha entrado en una fase crítica tras más de dos meses sin suministro oficial de petróleo, un hecho inédito en los últimos diez años.
Cuba lleva más de dos meses sin recibir petróleo de proveedores internacionales de forma oficial, la primera vez en diez años que el desabastecimiento se extiende por un período tan prolongado.
La crisis se desencadenó por una cadena de golpes simultáneos: la captura de Nicolás Maduro el tres de enero de 2026 cortó los envíos venezolanos de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios;.
Además, México suspendió sus suministros el nueve de enero por presión de Washington, siendo que cubría el 44% de las importaciones cubanas de crudo; y por último, el presidente Donald Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que impuso un embargo petrolero adicional sobre la isla.
El país produce internamente solo 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 100,000 y 110,000, lo que hace insostenible el déficit sin importaciones externas.
El colapso del gas licuado de petróleo ha sido especialmente devastador para la vida doméstica.
La distribución fue suspendida indefinidamente en Santiago de Cuba y las provincias orientales desde enero, con presencia casi nula en provincias occidentales durante el inicio de año.
Food Monitor Program advirtió además que la crisis del gas licuado se ha extendido a gran parte del país, con interrupciones prolongadas y un restablecimiento apenas perceptible en La Habana, Artemisa y Mayabeque.
Ante la falta de combustible estable, miles de hogares han tenido que recurrir nuevamente a la leña, el carbón y otras alternativas más peligrosas y costosas para cocinar, lo que refleja un deterioro acelerado de las condiciones de vida en la isla.
El impacto va más allá del ámbito doméstico. La escasez de combustible ha paralizado sectores clave como el transporte, la agricultura y la distribución de alimentos, agravando una crisis que ya afecta el acceso básico a productos esenciales y compromete la seguridad alimentaria del país.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el mercado informal del combustible en Cuba ha alcanzado precios tan altos?
El mercado informal del combustible en Cuba ha alcanzado precios exorbitantes debido a una crisis energética sin precedentes en la última década. Esta situación se ha agravado por la detención de Nicolás Maduro, la suspensión de suministros desde México y un embargo petrolero adicional impuesto por Donald Trump. La falta de petróleo venezolano, que era una fuente vital, ha dejado al país sin los barriles necesarios para su consumo, obligando a los cubanos a recurrir al mercado negro.
¿Cuál es el impacto de la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética en Cuba ha tenido un impacto devastador en la vida diaria de los cubanos. La escasez de combustible ha paralizado sectores clave como el transporte, la agricultura y la distribución de alimentos. Muchas familias han tenido que volver a cocinar con leña o carbón, y el acceso a productos esenciales se ha visto gravemente afectado, comprometiendo la seguridad alimentaria del país.
¿Cómo ha afectado la falta de importaciones de petróleo a la economía cubana?
La falta de importaciones de petróleo ha sumido a la economía cubana en una crisis energética sin precedentes. La caída de las importaciones desde Venezuela y México ha dejado al país sin el crudo necesario para satisfacer la demanda energética, lo que ha resultado en apagones prolongados y una paralización de la infraestructura productiva. Este déficit energético ha llevado a una contracción del PIB y ha exacerbado la crisis económica en la isla.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha tomado medidas como la implementación del sistema digital "Ticket" para reservar turnos en gasolineras, vendiendo combustible exclusivamente en dólares. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para paliar la crisis, ya que la escasez persiste y los precios en el mercado informal siguen siendo prohibitivos. Además, el gobierno ha reconocido públicamente la necesidad de recurrir a alternativas como el carbón y la leña para cocinar, lo que refleja un retroceso significativo en el modelo energético del país.
¿Cuál es el futuro de la crisis energética en Cuba?
El futuro de la crisis energética en Cuba es incierto y desafiante. Sin un nuevo aliado externo que pueda suplir el déficit de combustible, el país enfrenta condiciones de racionamiento extremo. La falta de reformas estructurales y la dependencia de subsidios externos han dejado a Cuba en una encrucijada energética sin muchas salidas viables, lo que podría llevar a una hambruna sistémica y a un empeoramiento de las condiciones de vida.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.