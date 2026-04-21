Mercado informal del combustible se dispara mientras escasea el gas en Cuba

Vídeos relacionados:

El mercado informal de combustible en Cuba ha alcanzado precios prohibitivos en medio de una crisis energética sin precedentes en una década: el litro de gasolina oscila entre 3,000 y 6,000 pesos cubanos, y un balón de gas doméstico puede costar hasta 50,000 pesos en las ciudades, según documentó este martes el programa Food Monitor.

La organización independiente, que monitorea la seguridad alimentaria en la isla, alertó en la red social X que la situación energética ha entrado en una fase crítica tras más de dos meses sin suministro oficial de petróleo, un hecho inédito en los últimos diez años.

Cuba lleva más de dos meses sin recibir petróleo de proveedores internacionales de forma oficial, la primera vez en diez años que el desabastecimiento se extiende por un período tan prolongado.

La crisis se desencadenó por una cadena de golpes simultáneos: la captura de Nicolás Maduro el tres de enero de 2026 cortó los envíos venezolanos de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios;.

Además, México suspendió sus suministros el nueve de enero por presión de Washington, siendo que cubría el 44% de las importaciones cubanas de crudo; y por último, el presidente Donald Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que impuso un embargo petrolero adicional sobre la isla.

El país produce internamente solo 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 100,000 y 110,000, lo que hace insostenible el déficit sin importaciones externas.

El colapso del gas licuado de petróleo ha sido especialmente devastador para la vida doméstica.

La distribución fue suspendida indefinidamente en Santiago de Cuba y las provincias orientales desde enero, con presencia casi nula en provincias occidentales durante el inicio de año.

Food Monitor Program advirtió además que la crisis del gas licuado se ha extendido a gran parte del país, con interrupciones prolongadas y un restablecimiento apenas perceptible en La Habana, Artemisa y Mayabeque.

Ante la falta de combustible estable, miles de hogares han tenido que recurrir nuevamente a la leña, el carbón y otras alternativas más peligrosas y costosas para cocinar, lo que refleja un deterioro acelerado de las condiciones de vida en la isla.

El impacto va más allá del ámbito doméstico. La escasez de combustible ha paralizado sectores clave como el transporte, la agricultura y la distribución de alimentos, agravando una crisis que ya afecta el acceso básico a productos esenciales y compromete la seguridad alimentaria del país.