Historiador desmonta mito heroico de Fidel y Raúl Castro: "No dispararon un tiro en el Moncada"

El historiador Jorge Luis León desmontó en una entrevista concedida a CiberCuba la narrativa heroica construida alrededor de Fidel y Raúl Castro, calificándolos de "cobardes sin agallas" y cuestionando los pilares fundamentales del mito revolucionario cubano.

León analizó episodios clave de la historia oficial del castrismo, desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953 hasta las misiones militares en África, para concluir que todo el relato heroico es una fabricación.

Sobre el ataque al Moncada, el historiador fue contundente: "Estaba armado Fidel, estaba armado. No tiró ni un disparo y siendo de Santiago de Cuba se perdió y no llegó al Cuartel Moncada."

En el caso de Raúl Castro, señaló que la prueba de parafina realizada tras su detención después del asalto dio resultado negativo, lo que confirma que tampoco disparó un arma. Según León, Raúl no se identificó como combatiente sino como campesino, y solo fue reconocido como participante cuando le bajaron los pantalones y comprobaron que usaba calzoncillo atlético, prenda que los hombres del campo no usaban en aquella época.

"Son un par de hombres miserables que no tienen ni agallas realmente. Por eso es que se pintan como patriotas y héroes dispuestos a todo", afirmó León, quien extendió esa valoración a los dirigentes actuales del régimen.

"Fidel ni es inteligente ni fue valiente. Nunca. Ninguno de los dos. Y los de hoy son aristas de la misma camada. Basura todo", dijo en referencia a Díaz-Canel y compañía.

Sobre la famosa imagen de Fidel Castro sobre un tanque durante la batalla de Playa Girón en abril de 1961, León fue igualmente demoledor: "La escena del tanque famoso en Playa Girón, tirándose, fue preparada después que todo había acabado. Todo es una farsa", señaló en alusión a una foto que se convirtió en uno de los iconos propagandísticos más difundidos por el régimen, pero historiadores críticos han cuestionado desde hace décadas su autenticidad como momento espontáneo.

León también desmontó el relato del llamado internacionalismo proletario en África. Según el historiador, las misiones militares cubanas en ese continente, que movilizaron a más de 300,000 combatientes entre 1975 y 1991, no fueron un acto de solidaridad sino un negocio.

"Las guerras de África con ese supuesto internacionalismo no fue más que vender la sangre cubana por recursos en oro, en plata, en dinero, porque los soldados se cobraban a mil dólares por soldado y dos mil por oficiales. Fue un negocio." Asimismo, apunta que hay más de 7,000 muertos documentados atribuibles al régimen.

El mismo esquema de explotación, denunció León, se repite con las misiones médicas: "Llegan a un país y les quitan el pasaporte para que no puedan escapar. Todo eso lo hace el gobierno. A la cara, descaradamente." Organismos internacionales y varios gobiernos han documentado estas prácticas, que la Organización Internacional del Trabajo y algunos países han calificado como trabajo forzado.

León también dirigió sus críticas hacia la reunión celebrada en Barcelona el 18 de abril, donde Claudia Sheinbaum, Lula da Silva y Gustavo Petro se reunieron en la llamada IV Reunión en Defensa de la Democracia convocada por Pedro Sánchez. El historiador señaló la contradicción de que líderes que dicen defender la democracia guarden silencio ante la dictadura cubana: "Una reunión donde no se habló de una dictadura que está asesinando, matando y ahogando un pueblo. Y era una reunión para defender la democracia. Pero Cuba no es una democracia."

"La justicia sí tiene que llegar (a Cuba)", concluyó León, quien advirtió que la Unión Europea "empieza a darse cuenta tardíamente de toda esa farsa, de todo ese descaro" del régimen cubano.