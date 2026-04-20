"Por duros que sean los tiempos: ¡Venceremos!": El mensaje de Marrero a Díaz-Canel por su cumpleaños 66

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El primer ministro Manuel Marrero Cruz le dedicó este lunes un mensaje de cumpleaños al presidente Miguel Díaz-Canel en X, con una frase que, en medio de la peor crisis que vive Cuba en décadas, suena más a epitafio que a celebración: Por duros que sean los tiempos: ¡Venceremos!
Díaz-Canel cumple hoy 66 años, nacido el 20 de abril de 1960 en Placetas, Villa Clara, y lleva en el poder desde octubre de 2019, cuando sucedió a Raúl Castro como presidente, cargo al que sumó la primera secretaría del Partido Comunista en 2021.
El saludo de Marrero, acompañado de una fotografía de Canel abrazándose con una cubana, resume con involuntaria precisión el estado del régimen: el eslogan histórico de la Revolución desde 1959, invocado ahora cuando los cubanos cocinan con carbón y leña por falta de electricidad y gas.
El contraste entre la retórica y la realidad no podría ser más elocuente. Solo cuatro días antes, el propio Díaz-Canel admitió públicamente, en un acto en el Vedado, que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo.
El Sistema Eléctrico Nacional sufrió tres colapsos totales solo en marzo de 2026, el más prolongado de 29 horas y 29 minutos, con déficits que alcanzaron los 1,945 megavatios, afectando al 55% del territorio y dejando sin agua a más de 200,000 habaneros.
La causa inmediata de la debacle energética es la interrupción del suministro venezolano de petróleo —entre 25,000 y 35,000 barriles diarios— tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, sumada a la suspensión de los envíos mexicanos el 29 de enero por la Orden Ejecutiva 14380 de la administración Trump.
Cuba produce solo 40,000 de los 110,000 barriles diarios que necesita, y la economía acumula una caída del 23% desde 2019, mientras el país ha perdido más del 10% de su población en cuatro años por la emigración masiva.
Marrero, quien lleva desde diciembre de 2019 como primer ministro, no es ajeno a las contradicciones del discurso oficial. En enero de 2026 invocó una "economía de guerra" comparable al Período Especial de los años 90, y en marzo advirtió que si el aparato del régimen trata el programa económico como un mero documento, "perdimos la pelea".
El día anterior a su cumpleaños, el 19 de abril, Díaz-Canel proclamó ante veteranos en el Palacio de la Revolución que "siempre vamos a vencer", en un acto de dos horas enmarcado en el centenario del natalicio de Fidel Castro.
La víspera de este lunes, su cumpleaños número 66, lo pasó presidiendo la ceremonia por el 65 aniversario de Playa Girón en Ciénaga de Zapata, Matanzas, donde inauguró la campaña "Mi firma por la Patria".
La reacción popular en redes sociales ante estos actos oficiales fue menos solemne. Ante las alusiones a las "conquistas" de la Revolución, la respuesta de muchos cubanos fue directa: ¿Qué conquistas? ¿La del carbón?
En 2021, artistas cubanos lanzaron "Patria y Vida" como contraeslogan al histórico "¡Patria o Muerte, Venceremos!", invirtiendo el mensaje de sacrificio por uno de dignidad y supervivencia, un reflejo de la fatiga acumulada tras décadas de promesas incumplidas que el saludo de Marrero, en 2026, vuelve a ilustrar con precisión.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas en décadas, con apagones que superan las 20 horas diarias en múltiples provincias. El déficit de generación eléctrica alcanzó picos de 1,945 megavatios en abril de 2026. La interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela y México ha sido un factor crítico en esta situación.
¿Por qué los cubanos están recurriendo al carbón y la leña para cocinar?
La falta de electricidad y gas ha obligado a los cubanos a volver a métodos de cocción preindustriales como el carbón y la leña. Esta situación es consecuencia directa del colapso del sistema energético y la imposibilidad del gobierno de garantizar suministros básicos a su población.
¿Cómo ha impactado la crisis económica en la población cubana?
La crisis económica ha provocado una contracción del 23% del PIB cubano desde 2019, un éxodo masivo de más del 10% de la población y un aumento de las protestas sociales. La situación económica ha deteriorado significativamente la calidad de vida, con escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis?
El gobierno cubano ha implementado un programa económico y social actualizado, que incluye directrices para enfrentar el desabastecimiento de combustibles. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es cuestionable, ya que la crisis continúa agravándose y el régimen no ha logrado ofrecer soluciones concretas a los problemas estructurales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.