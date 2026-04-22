Modesto Maidique, ex rector de FIU, asegura que EE.UU. podría controlar Cuba en 48 horas sin invasión

Modesto Maidique, ex rector de la Florida International University (FIU) entre 1986 y 2009, afirmó en una entrevista concedida este miércoles a CiberCuba, que Estados Unidos podría tomar el control del espacio aéreo y marítimo de Cuba en apenas 48 horas, sin necesidad de una invasión terrestre, según le reveló un almirante de tres estrellas que fue su alumno.

Maidique relató que, cuando dirigía un programa académico en FIU, aprovechó que uno de sus estudiantes era un almirante de tres estrellas para hacerle una pregunta directa: "¿Si Estados Unidos quisiera hacerse 'dueño' de Cuba, ¿cuán difícil sería y cuánto tiempo tomaría?"

La respuesta fue contundente: "En 48 horas desaparecería la marina cubana y desaparecerían las fuerzas aéreas cubanas. Entonces el país es totalmente vulnerable a las condiciones que pongan los Estados Unidos sin disparar un tiro adicional", le respondió.

A pesar de esta valoración militar, Maidique descartó que una invasión terrestre sea la opción más probable o deseable. "Yo creo que una acción militar va a costar muchísimo dolor, no solo en los cubanos de Cuba, si entre los cubanos de acá, que todos tenemos parientes, amigos, tías, tíos, hermanos. Yo creo que eso es un extremo drástico", señaló.

En cambio, el ex rector que hizo grande la FIU apuntó a una opción menos cruenta pero igualmente devastadora para el régimen: "Lo que sí que quizás se pueda ver es que los Estados Unidos tomen el control tanto del mar como del aire alrededor de Cuba."

Maidique, añadió que cerrar los puertos de la isla provocaría un "cambio dramático en muy corto plazo", y que cualquier acción bélica se dirigiría más contra armamentos —barcos, aviones o misiles— que contra la población civil.

El análisis de Maidique cobra peso ante el estado de deterioro severo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). El ejército cubano cuenta con apenas 50,000 efectivos activos, un presupuesto de unos 118 millones de dólares y equipamiento soviético obsoleto. Su marina y fuerza aérea son consideradas prácticamente inoperables por falta de combustible y los continuos colapsos eléctricos que han paralizado la isla, incluyendo cinco apagones totales en 2025 y uno en enero de 2026.

Las declaraciones del ex rector se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana. El presidente Donald Trump firmó el 29 de enero de 2026 la Orden Ejecutiva 14380, declarando al régimen cubano "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional. Desde entonces, Trump ha multiplicado sus declaraciones sobre Cuba: el 16 de marzo dijo que tendría "el honor de tomar Cuba"; el 27 de marzo afirmó Cuba es la siguiente, pero pidió a la prensa fingir como si él no lo hubiera dicho; y el 15 de abril sugirió una posible acción tras el conflicto con Irán.

Sobre cómo interpretar la retórica del presidente estadounidense, Maidique ofreció un consejo preciso: "En el caso del presidente Trump, lo mejor es ignorar prácticamente lo que dice, pero oír y prestarle mucha atención a lo que hace." Comparó la imprevisibilidad de Trump con la visión de largo plazo del presidente chino Xi Jinping, señalando que mientras uno piensa en décadas y generaciones, el otro actúa "cada tres minutos".

El régimen cubano declaró movilización general el 18 de enero de 2026 ante la amenaza percibida, mientras que el encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, predijo ese mismo mes un "cambio histórico" en la isla durante 2026, afirmando que hay individuos dentro del régimen que saben que el proyecto está llegando a su fin.