Régimen celebra "alivio" de apagones y los cubanos responden: "Aquí todo sigue igual"

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El régimen cubano celebra que La Habana encadena tres días consecutivos sin apagones, y cientos de cubanos en el resto del país denuncian que la supuesta mejoría no llega a sus territorios. La crisis eléctrica sigue tan devastadora como siempre.

En un mensaje en Facebook, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos R. Fernández de Cossío celebró "el incremento de la generación eléctrica y el alivio relativo de los cortes de electricidad como resultado de la mayor disponibilidad de combustible en días recientes" y aseguró que "son demostración del impacto determinante del bloqueo energético".

La reacción ciudadana fue inmediata e indignada: "¿Por qué la capital lleva días sin apagones y en las provincias seguimos igual o peor? ¿No tenemos derecho a vivir mejor?", escribió un cubano en el post del funcionario.

Desde Holguín reportan que el nuevo esquema de distribución da apenas tres horas de corriente por circuito. En Moa, los cortes superan las 18 horas diarias. En Bartolomé Masó, Granma, un residente describió una situación extrema: "24 horas de apagón".

La indignación se repite provincia por provincia: Camagüey, Guantánamo, Santiago de Cuba, Santa Clara, Mayabeque y la Isla de la Juventud reportan que nada ha cambiado.

"Seguro están tomando La Habana como referencia, pero el resto del país sigue a oscuras", resumió otro comentario.

Muchos cubanos señalan que la priorización de la capital no es casual. La Habana ha sido el epicentro de los cacerolazos y protestas más visibles de los últimos meses, con movilizaciones documentadas en barrios como La Güinera, Santos Suárez, Playa y El Cerro.

La percepción generalizada es que el régimen apacigua la capital para contener el descontento en el territorio políticamente más sensible del país.

La coincidencia con el calendario político refuerza esa lectura. "Cuando pasen las fechas políticas todo volverá a la misma realidad de siempre", advirtió un usuario, en alusión directa al 1 de mayo. "Después del 1 de mayo, ya veremos", escribió otro.

El supuesto alivio tiene una explicación técnica concreta pero limitada. El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo con 100,000 toneladas de crudo —unos 730,000 barriles—, que fueron refinados en la planta Camilo Cienfuegos, paralizada durante aproximadamente cuatro meses, para producir diésel, gasolina, gas licuado y fuel oil.

El problema estructural, sin embargo, no tiene solución a la vista. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles de petróleo diarios para sostener su economía, pero solo produce alrededor de 40,000. El cargamento ruso apenas cubriría un tercio de la demanda nacional durante un mes.