Petróleo ruso da un respiro al sistema eléctrico cubano, pero los apagones seguirán

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El petróleo donado por Rusia ya se procesa en la refinería de Cienfuegos y permite elevar temporalmente la generación eléctrica en Cuba, aunque las autoridades reconocen que el combustible no eliminará los prolongados apagones ni cubrirá la demanda energética del país.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su perfil de Facebook, el combustible ruso está siendo refinado para producir diésel, gasolina, gas licuado y fuel oil, derivados que la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) prioriza para enfrentar el déficit energético.

El fuel oil ya comenzó a distribuirse a las centrales eléctricas que operan con ese combustible, mientras que el diésel se destina a los llamados grupos electrógenos distribuidos que refuerzan el sistema eléctrico nacional, precisó.

Captura de Facebook/Lázaro Manuel Alonso

Las propias autoridades han reconocido que se trata de un proceso paulatino y que los volúmenes disponibles no permitirán eliminar los apagones ni resolver las necesidades energéticas de la economía cubana.

Aun así, el suministro ha sido presentado como un alivio momentáneo.

Este sábado la generación eléctrica superaba los 1,800 megavatios, una capacidad que el país no alcanzaba desde hace varios meses.

Sin embargo, la brecha sigue siendo considerable, pues durante la hora pico se requieren más de 3,000 megavatios para cubrir la demanda de los hogares cubanos.

El combustible procede de un cargamento de 100,000 toneladas de crudo donado por Rusia, cuyo procesamiento permitió reactivar la cienfueguera refinería Camilo Cienfuegos, después de aproximadamente cuatro meses paralizada.

Los derivados obtenidos se distribuyen hacia todas las provincias del país mediante camiones, trenes de la Unión de Ferrocarriles de Cuba y buques, en una operación logística que busca aliviar parcialmente el déficit de combustible.

Sin embargo, las propias autoridades han admitido que el donativo apenas cubriría alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes, lo que evidencia la magnitud de la crisis energética que enfrenta la isla.

Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles de petróleo diarios para sostener su economía, pero solo produce alrededor de 40,000 barriles, lo que durante décadas obligó al país a depender de subsidios energéticos externos.

El primer cargamento ruso llegó el 31 de marzo al puerto de Matanzas a bordo del petrolero Anatoly Kolodkin, con unos 730,000 barriles de crudo, volumen que apenas alcanza para cubrir entre siete y diez días de consumo.

Mientras tanto, un segundo petrolero ruso, el Universal, navega hacia el Caribe con llegada estimada para el 29 de abril, lo que confirma que el régimen cubano vuelve a depender de la ayuda energética de Moscú para sostener servicios esenciales.

Aun con estos suministros, el déficit eléctrico continúa siendo severo. En los últimos meses, amplias zonas del país han sufrido apagones de hasta 25 horas diarias, una situación que refleja el colapso estructural del sistema energético cubano y la incapacidad del modelo estatal para garantizar un suministro estable de electricidad.