La Güinera vuelve a protestar: cacerolazo por falta de electricidad en el barrio habanero símbolo del 11J

Vecinos del barrio de La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, protagonizaron la noche del jueves un cacerolazo, como protesta por los prolongados apagones que azotan la zona.

El hecho quedó documentado en un video de 38 segundos difundido por Martí Noticias en Facebook, donde se observa a una persona sosteniendo una cazuela en la oscuridad, mientras los vecinos golpean ollas con fuerza y gritan al unísono: "¡La luz!"

La Güinera no es un barrio cualquiera en el mapa de la resistencia cubana. Fue uno de los epicentros del estallido social del 11 de julio de 2021, donde murió Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, por disparos de un subteniente del Minint, y decenas de residentes fueron detenidos.

El barrio ya había protagonizado otro cacerolazo el 26 de marzo, documentado por la periodista independiente Camila Acosta, lo que convierte este nuevo episodio en una señal de que el descontento no cede.

La protesta del jueves se inscribe en una ola nacional de manifestaciones que no ha cesado desde hace varias semanas. Solo en los días previos, se registraron cacerolazos en Guantánamo el 9 de abril, tras reportes de vecinos con entre 45 minutos y una hora de electricidad al día

Asimismo, en días recientes se han registrado similares acciones de descontento social en Santos Suárez, municipio de Diez de Octubre, tras apagones de hasta 15 horas consecutivas; y en el municipio habanero de Playa, luego de más de 10 horas sin luz.

La crisis energética que alimenta el descontento es devastadora. El Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado al menos siete veces en 18 meses. El déficit de generación alcanzó un pico récord de 1,945 MW el 1 de abril, y para el jueves la Unión Eléctrica pronosticó afectaciones de 1,630 MW en horario pico, con el 54% de la isla afectada simultáneamente.

La principal termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, acumula averías desde febrero. El suministro de petróleo venezolano se interrumpió desde enero tras la captura de Nicolás Maduro, y el primer barco petrolero en tres meses, el ruso Anatoly Kolodkin, con 100,000 toneladas de crudo, llegó en abril, con cobertura para entre siete y 10 días de consumo.

La respuesta del régimen ha sido de represión y criminalización. Al menos 14 personas fueron arrestadas desde el inicio de las protestas. El gobernante Miguel Díaz-Canel calificó las manifestaciones de "vandalismo" y advirtió que "no habrá impunidad".

El doble rasero del régimen quedó en evidencia este viernes, cuando la prensa estatal conmemoró el aniversario 68 de la Huelga Nacional Revolucionaria de 1958 contra el dictador Fulgencio Batista (1901-1973) como un acto heroico, mientras silenciaba y criminalizaba las protestas actuales de los cubanos que solo piden electricidad.