Cinco muertos bajo custodia en una cárcel de Venezuela

El régimen venezolano confirmó este martes la muerte de cinco reclusos tras un motín ocurrido el lunes en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, establecimiento de máxima seguridad ubicado en el estado Miranda.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario emitió un comunicado en el que describió el incidente como una riña entre privados de libertad que devino en un motín.

El hecho ha generado denuncias de familiares y organizaciones, que cuestionan la versión oficial y alertan sobre irregularidades en el Centro Penitenciario Región Capital Yare II, una instalación considerada de máxima seguridad y destinada a internos catalogados como líderes de bandas criminales.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdova, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez.

El Ministerio Público anunció que abrió una investigación “a fin de determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido”, mientras que el despacho penitenciario aseguró que la situación fue controlada.

Sin embargo, familiares de los internos denunciaron falta de información clara y acusaron al régimen de Delcy Rodríguez de ofrecer versiones incompletas o contradictorias sobre lo sucedido, en medio de un sistema penitenciario señalado desde hace años por violencia estructural, hacinamiento y control de bandas dentro de las cárceles.

El motín reaviva las preocupaciones sobre la crisis carcelaria en Venezuela, donde organizaciones de derechos humanos han documentado condiciones precarias y enfrentamientos frecuentes entre reclusos, muchas veces con consecuencias mortales.