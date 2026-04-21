Sebastián Arcos: "Venezuela muestra por qué Cuba necesita otra solución"

El director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Sebastián Arcos, advirtió hoy, en una entrevista concedida a CiberCuba, que el estancamiento de la transición en Venezuela es una señal de alarma directa para Washington y le envía el mensaje claro de que aplicar ese mismo modelo en Cuba dejaría al régimen castrista prácticamente intacto.

"En Venezuela no estamos viendo una transición y yo creo que la evidencia de la falta de transición en Venezuela es más que suficiente para mandar un mensaje a Washington de que ese modelo en Cuba no se puede aplicar porque entonces nos quedaríamos con un régimen muy similar al que tenemos hoy en día en el poder", afirmó Arcos a esta plataforma.

El analista señala que, tres meses después de la caída de Nicolás Maduro —capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026— y de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina, Venezuela sigue en un estado que él define como semi resuelto.

Los presos políticos —en especial los militares— permanecen encarcelados, los líderes electos democráticamente no gobiernan, y la Ley de Amnistía aprobada es, en sus palabras, "una farsa que todo el mundo sabe que es una farsa".

Arcos atribuye este estancamiento a una decisión de Washington. "La presión de Estados Unidos no continuó para imponer una transición rápida a la democracia sino simplemente se olvidaron de ella y se fueron a Irán porque el problema estaba semi resuelto", explicó, y reconoció haber predicho ese desenlace.

El riesgo concreto para Cuba, según Arcos, es que el régimen obtenga exactamente lo que busca: una apertura cosmética que permita el flujo de turistas estadounidenses sin que cambie la estructura de poder. "Aún cuando los turistas americanos puedan ir a la isla, que eso es además lo que quieren que suceda, que vayan los turistas, no tanto los inversionistas como los turistas", advirtió.

Frente a ese escenario, Arcos describe el perfil que, a su juicio, podría encabezar una transición genuina en Cuba: un militar de carrera —pone como ejemplo a un coronel con historial heroico en Angola— que no tenga vínculos con la represión política, que acepte las condiciones de Washington y lidere un cambio completo hacia la democracia.

"Esa persona sería perfectamente aceptable para los miembros de la oposición en Cuba, para los presos políticos que están en la cárcel y para los exiliados", sostuvo, y añadió que, al pertenecer al estamento militar, también resultaría aceptable para las propias estructuras del régimen y del Partido Comunista.

El análisis de Arcos se produce en un momento de intensa actividad diplomática. El 10 de abril, una delegación estadounidense se reunió en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la primera visita de un avión oficial de Estados Unidos a la isla desde la época de Obama.

Según Arcos, esa delegación puso sobre la mesa la liberación de presos políticos, aunque aclaró que la demanda no abarca a los más de 1.200 presos políticos que se estiman en total, cifra cuya exactitud ni siquiera está confirmada.

El régimen respondió días antes con un indulto masivo del 2 de abril que liberó a 2,010 reclusos por delitos comunes, excluyendo explícitamente a quienes cometieron delitos contra la autoridad —la categoría que el castrismo usa para encarcelar opositores—.

El secretario de Estado Marco Rubio ha sido claro sobre las exigencias mínimas. "En Cuba tienen que cambiar dos cosas, la economía y la política, y todos sabemos que si no se cambia la política, no se puede cambiar la economía", declaración que Arcos cita como referencia del umbral que Washington no debería abandonar.