Nicolás Maduro envía nuevo mensaje desde su encierro en cárcel en Nueva York

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Un nuevo mensaje atribuido a Nicolás Maduro, presuntamente enviado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, fue difundido este 19 de abril a raíz de la convocatoria oficialista a una peregrinación nacional contra las sanciones.

La supuesta misiva, publicado en la cuenta oficial de Maduro en Instagram, insiste en respaldar la iniciativa impulsada por la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez.

“Saludamos y respaldamos la convocatoria de la presidenta encargada, nuestra hermana Delcy Rodríguez, a esta gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz”, expresa el nuevo texto publicado.

El mensaje, que mezcla lenguaje político con referencias religiosas, comienza con una apelación directa al país:

“Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra Patria, pueblos del mundo: en este 19 de abril, día de independencia, día de pueblo, día de patria viva, Cilia y yo enviamos una palabra de fe, de amor y de esperanza”.

Desde esa introducción, la narrativa se despliega como un llamado a la movilización sostenida.

“La peregrinación permanente por la unión, la libertad y la felicidad de nuestra patria”, señala el documento, en lo que parece un intento de convertir la protesta contra las sanciones en un símbolo de cohesión nacional.

Un discurso de unidad y reconciliación

A lo largo del texto, Maduro articula su mensaje en torno a tres conceptos: unión, libertad y felicidad.

En el primero, insiste en la necesidad de cohesión interna: “Así debe caminar Venezuela: como un solo cuerpo, con muchas partes, muchas voces y una sola alma”.

El mensaje profundiza en esa idea con una formulación más amplia: “Unir todas las partes de la patria es reconocernos como un solo país en acción, un país que ora, trabaja, produce, perdona y camina unido por la paz”.

Sobre la libertad, el tono se vuelve más doctrinal.

“Esa es la libertad verdadera: la que sirve, la que cuida, la que construye, la que busca el bien común. No es libertad para odiar, ni para dividir, ni para destruirnos”, afirma.

A continuación, introdujo una cita bíblica como advertencia ante la confrontación: “Si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros” (Gal 5,15).

El texto avanza entonces hacia una dimensión más espiritual del discurso político: “Caminemos, entonces, hacia esa madurez espiritual de la Patria”, señala, reforzando una narrativa que mezcla fe, política y movilización social.

En su tramo final, insiste en la idea de una nación unificada: “Una sola debe ser la patria. Una sola debe ser la esperanza, la voluntad de hacer la paz y la felicidad en reconciliación permanente”.

Y remata con una exhortación directa: “Que esta gran movilización nacional sea oración, encuentro, soberanía, trabajo y esperanza”.

El cierre del mensaje refuerza el tono religioso: “Que Dios bendiga a Venezuela. Que Cristo de la paz acompañe a nuestro pueblo, y que la patria encuentre fe, oración, unión, libertad y felicidad”.

Este no es el primer mensaje de este tipo que se atribuye a Maduro desde su reclusión en Estados Unidos.

En semanas recientes han circulado varias cartas y pronunciamientos con un marcado tono religioso y político, algunos de ellos difundidos por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, a través de redes sociales.

Sin embargo, la autenticidad de estos textos ha sido objeto de debate público, ya que analistas y usuarios cuestionan cómo podrían emitirse desde una prisión federal de alta seguridad, lo que ha alimentado sospechas sobre posibles intermediarios o el uso propagandístico de estos mensajes.

Un liderazgo en disputa

Mientras tanto, en Venezuela, el poder político entra en una fase de definición. Delcy Rodríguez ha superado los 90 días como presidenta encargada, el límite inicial fijado tras la captura de Maduro, y el Parlamento controlado por el chavismo deberá decidir si prorroga su mandato.

Aunque el mensaje expresa un respaldo explícito a Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”, el contenido también refuerza la centralidad de Maduro dentro del chavismo.

Desde la prisión, el líder venezolano no solo valida la convocatoria oficial, sino que fija el marco ideológico del momento -unidad, libertad y reconciliación- en un tono más doctrinal que operativo.

Esa construcción, cargada de referencias espirituales y simbólicas, sugiere que, más allá del ejercicio formal del poder en Caracas, Maduro intenta sostener su rol como principal referente político y moral del proyecto chavista, incluso desde la prisión.

En ese contexto, los mensajes difundidos desde la cárcel -cuya autenticidad no ha sido verificada de manera independiente- parecen buscar mantener cohesionada a la base oficialista y reforzar una narrativa de resistencia.

La peregrinación convocada, que culminará el próximo 1 de mayo, se convierte así en un escenario clave: no solo como protesta contra las sanciones, sino como intento de sostener el liderazgo político de Maduro desde el encierro y en medio de una crisis que combina presión internacional y tensiones internas.

Presión judicial sobre Maduro

La difusión de esta supuesta carta ocurre en un momento crítico para el líder chavista.

Maduro permanece detenido desde el 3 de enero tras la denominada “Operación Resolución Absoluta” y enfrenta en Estados Unidos cargos por narcoterrorismo, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

En los últimos días, su estrategia legal ha sufrido nuevos reveses. El juez federal Alvin K. Hellerstein prohibió que su defensa comparta pruebas con coacusados que aún no han sido arrestados, entre ellos figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra.

La medida respalda la postura de la Fiscalía, que argumenta riesgos para testigos e investigación.

Este fallo se suma a la negativa previa del tribunal de desestimar el caso, así como al bloqueo del acceso a fondos venezolanos para financiar su defensa, debido a las sanciones vigentes.