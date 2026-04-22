Roxana Rivero, conocida en redes sociales como Roxy (@roxanarivero_21), es la joven que ha conquistado el corazón del cantante cubano Jacob Forever y que hoy acapara la atención de miles de seguidores del reguetonero.

Con 24 años recién cumplidos este miércoles (20 años menos que Jacob), Roxana se dedica al sector inmobiliario en el sur de Florida, tal como indica la biografía de su perfil de Instagram: "Realtor helping you buy and sell in South Florida".

Su cuenta, que acumula más de 40,000 seguidores, muestra un feed de fotos personales de moda y estilo de vida, con looks variados que incluyen ropa casual, prendas elegantes y accesorios como gafas de sol y sombreros.

El perfil, que anteriormente era privado, pasó a ser público en un momento que coincide con el aumento de visibilidad tras hacerse pública la relación con el artista.

Su estilo es glamuroso y cuidado: en la fiesta que Jacob le organizó este miércoles a bordo de un yate en Miami, Roxana lució un elegante conjunto blanco drapeado con diadema de encaje y pulseras doradas.

La celebración fue todo un derroche: champán rosado, una mesa repleta de platos variados, regalos de marcas como Chanel, Sephora y Louis Vuitton, y un pastel de tres pisos encargado a la pastelería @divinedelicaciescakes con la inscripción "Happy 24th Birthday Roxana!".

Los primeros rumores sobre la relación surgieron en noviembre de 2025, cuando ambos fueron vistos muy cercanos durante la fiesta Boat Bash en Miami.

Volvieron a aparecer juntos en enero de 2026 en una discoteca de la misma ciudad, aunque Roxana evitó mostrar directamente al cantante en sus publicaciones de esa noche.

La confirmación oficial llegó el 2 de abril, cuando Jacob la nombró públicamente durante su participación en el programa digital El Desorden de Marko: "Gracias a mi pareja que se llama Rosana Rivero, que ya está viendo el show ahora mismo".

Desde ese momento, la visibilidad de Roxana en redes creció de forma notable, impulsada por las publicaciones del propio artista.

Jacob le dedicó un emotivo mensaje en Instagram con motivo de su cumpleaños: "Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy celebro no solo el día en que naciste, sino también la suerte tan linda que tengo de haberte conocido. Gracias por iluminar mis días".

Ella respondió con igual emoción: "Le doy gracias a Dios, a la vida por ser tan afortunada y poder tener en mi vida un ser humano tan increíble y con un corazón tan hermoso como tú. Yo firme a tu lado forever and ever".

Los seguidores del cantante han reaccionado con entusiasmo y apoyo, llenando de felicitaciones las publicaciones del artista y celebrando esta nueva etapa sentimental.

Con una presencia digital en crecimiento, un perfil de vida sofisticado entre eventos, viajes y moda, y el respaldo público de uno de los reguetoneros cubanos más populares, Roxana Rivero empieza a consolidar su propia figura en la farándula latina.