¡Bye bye La Dura! Jacob Forever se derrite de amor en el cumpleaños de su novia Roxana

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Jacob Forever le dedicó este miércoles un emotivo mensaje de cumpleaños a su novia Roxana Rivero en Instagram, sellando su romance con el símbolo del infinito y la promesa de acompañarla "en cada paso".

El cantante cubano, conocido como "El Inmortal", publicó en su cuenta un texto cargado de ternura para Roxana, con quien confirmó su relación apenas tres semanas atrás.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy celebro no solo el día en que naciste, sino también la suerte tan linda que tengo de haberte conocido. Gracias por iluminar mis días. Tu sonrisa, tu forma de ser y todo lo que eres hacen que cada momento contigo valga muchísimo. Dios te de mucha salud, larga vida y muchas bendiciones. Que este nuevo año de vida te traiga todo lo que sueñas, que nunca te falten razones para sonreír y que yo pueda acompañarte en cada paso. Gracias por llegar a mi vida. Feliz cumpleaños mi amor", escribió el artista.

El derroche de amor del reguetonero dejó a más de uno con la boca abierta y para muchos fue imposible no recordar los escuetos mensajes que dedicaba a su ex La Dura en los últimos tiempos de su relación.

Roxana Rivero respondió en los comentarios con igual intensidad: "Le doy gracias a Dios, a la vida por ser tan afortunada y poder tener en mi vida un ser humano tan increíble y con un corazón tan hermoso como tú. Yo firme a tu lado forever and ever".

La relación entre Jacob Forever y Roxana Rivero comenzó a rumorearse desde noviembre de 2025, cuando ambos fueron vistos muy cercanos en un yate en Miami durante la fiesta Boat Bash.

La confirmación oficial llegó hace poco, cuando el cantante la nombró públicamente durante su participación en el programa digital El Desorden de Marko.

Este romance llega tras la separación de Jacob Forever y su exesposa Diliamne Jouve González, La Dura, una de las rupturas más sonadas del entretenimiento cubano.

La Dura también ha rehecho su vida sentimental, desde el 14 de febrero de 2026 mantiene un romance público con Jorge Carlos Pajón, con quien inunda las redes de fotos y videos presumiendo de su amor.

Así, tanto Jacob Forever como La Dura han pasado página definitivamente, cada uno con una nueva pareja y gritando su amor a los cuatro vientos.