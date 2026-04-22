"Mami andas internacional": Samantha se luce bailando con el puertorriqueño Jay Torres y desata la envidia de muchas

La influencer cubana Samantha Hernández apareció este martes bailando junto al cantante puertorriqueño Jay Torres en un reel de Instagram al ritmo de "Deli", el más reciente sencillo del boricua, y el video no tardó en encender las redes.

Jay Torres publicó el clip etiquetando a Samantha y celebrando la unión entre Cuba y Puerto Rico en apenas 15 segundos de baile que bastaron para desatar una ola de reacciones.

El reel acumuló miles de likes y decenas de comentarios en pocas horas, con seguidores que no ocultaron su admiración ni su "envidia sana" ante la aparición de Samantha junto al artista.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Mami andas internacional"; "Pero esta niña conoce a todos los deliciosos"; "Noooo Samantha por qué me haces esto" y "Cuidado con el huracán Samantha" fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación.

"Que grande eres Sami", escribió otro seguidor, resumiendo el sentir de quienes ven cómo la cubana sigue ganando terreno en el mundo del entretenimiento regional.

La propia Samantha respondió en los comentarios con un entusiasta "eso esooo", a lo que Jay Torres replicó: "la combi que no fallaaaa".

"Deli" es un tema de reggaetón de corte sensual lanzado por Jay Torres el pasado jueves en YouTube, apenas cinco días antes de este video viral con la cubana.

La canción gira en torno a la atracción física y el deseo, con un estribillo que ya se quedó pegado entre sus seguidores: "Y esos ojitos verdes me están pidiendo el deli, deli, deli, deli, deli".

Este nuevo video se suma a una racha de colaboraciones virales de Samantha con figuras del entretenimiento latino. Lainfluencer protagonizó un reel con el argentino Matías Ochoa bailando reparto cubano que desató la locura en redes y semanas después ambos repitieron con un segundo baile que corrió con la misma suerte.