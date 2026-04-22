"Mami andas internacional": Samantha se luce bailando con el puertorriqueño Jay Torres y desata la envidia de muchas

La influencer cubana Samantha Hernández apareció este martes bailando junto al cantante puertorriqueño Jay Torres en un reel de Instagram al ritmo de "Deli", el más reciente sencillo del boricua, y el video no tardó en encender las redes.
Jay Torres publicó el clip etiquetando a Samantha y celebrando la unión entre Cuba y Puerto Rico en apenas 15 segundos de baile que bastaron para desatar una ola de reacciones.
El reel acumuló miles de likes y decenas de comentarios en pocas horas, con seguidores que no ocultaron su admiración ni su "envidia sana" ante la aparición de Samantha junto al artista.
Los comentarios no se hicieron esperar: "Mami andas internacional"; "Pero esta niña conoce a todos los deliciosos"; "Noooo Samantha por qué me haces esto" y "Cuidado con el huracán Samantha" fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación.
"Que grande eres Sami", escribió otro seguidor, resumiendo el sentir de quienes ven cómo la cubana sigue ganando terreno en el mundo del entretenimiento regional.
La propia Samantha respondió en los comentarios con un entusiasta "eso esooo", a lo que Jay Torres replicó: "la combi que no fallaaaa".
"Deli" es un tema de reggaetón de corte sensual lanzado por Jay Torres el pasado jueves en YouTube, apenas cinco días antes de este video viral con la cubana.
La canción gira en torno a la atracción física y el deseo, con un estribillo que ya se quedó pegado entre sus seguidores: "Y esos ojitos verdes me están pidiendo el deli, deli, deli, deli, deli".
Este nuevo video se suma a una racha de colaboraciones virales de Samantha con figuras del entretenimiento latino. Lainfluencer protagonizó un reel con el argentino Matías Ochoa bailando reparto cubano que desató la locura en redes y semanas después ambos repitieron con un segundo baile que corrió con la misma suerte.
Preguntas Frecuentes sobre Samantha Hernández y su Impacto en el Entretenimiento
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Samantha Hernández y por qué es conocida?
Samantha Hernández es una influencer cubana que ha ganado popularidad en las redes sociales por sus colaboraciones virales con artistas del entretenimiento latino. Se destaca por su habilidad para el baile y su carisma, lo que le ha permitido acumular miles de seguidores y generar tendencia con frecuencia.
¿Cómo ha sido la colaboración de Samantha Hernández con Jay Torres?
Samantha Hernández apareció en un reel de Instagram bailando junto al cantante puertorriqueño Jay Torres al ritmo de "Deli", el más reciente sencillo del boricua. Esta colaboración generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, resaltando la química y el impacto de su unión en el mundo del entretenimiento.
¿Cuál es la relación entre Samantha Hernández y Matías Ochoa?
Samantha Hernández ha colaborado en varias ocasiones con el influencer argentino Matías Ochoa, destacándose por sus bailes de reparto cubano que se han vuelto virales en redes. Su conexión en el baile y la capacidad de Ochoa para adaptarse al ritmo cubano han sido muy elogiadas por sus seguidores.
¿Qué postura tiene Samantha Hernández sobre la situación política en Cuba?
Samantha Hernández ha sido criticada por su negativa a pronunciarse sobre la dictadura cubana. Aunque reconoce los problemas que enfrenta Cuba, ha expresado que no desea involucrarse en debates políticos en redes sociales, argumentando que su impacto es limitado y que prefiere centrarse en su contenido de entretenimiento.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.