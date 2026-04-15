Dany Ome y Samantha Hernández volvieron a encender las alarmas después de que sus fans hayan detectado que el reguetonero cubano y la influencer dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, sin que ninguno de los dos haya dado explicaciones públicas.

Lo que más llama la atención es que Samantha tampoco sigue a Kevincito El 13, el colega inseparable de Dany Ome. Sin embargo, sí mantiene el seguimiento mutuo con La China, la esposa del cantante, lo que descarta una ruptura total con el círculo más cercano del artista.

El último contenido conocido que los muestra juntos es un video publicado el 5 de marzo en la cuenta de respaldo de Dany Ome en Instagram. Se trata de "Angelito vuela", una canción que interpreta junto a Kevincito El 13. Ese video fue la última señal pública de normalidad entre ambos. A partir de ahí, el silencio. Algo especialmente notable ahora que Dany Ome y Kevincito El 13 van a sacar dos canciones con Ozuna y no han tenido el apoyo de Samantha...

No es la primera vez que se produce un distanciamiento en la amistad de ambos. En septiembre de 2025, los seguidores ya habían detectado un enfriamiento entre Dany y Samantha que coincidió con el inicio del romance de ella con el artista L Kimii. En aquel momento, L Kimii intervino públicamente para pedirle al cantante que tendiera puentes: "Dany, deberías llamarla y hablar que ustedes son amigos. ¡Si es de verdad, hablen, no permitan estos tipos de cizañas!"

La reconciliación llegó rápido. Cuando Samantha confirmó su separación de L Kimii el 26 de octubre de 2025, apenas dos días después Dany Ome publicó fotos junto a ella con el mensaje : "Con mi hermana @samanthahaahdrz Tkm…" y le comentó en un video: "Activaaa y con el Instagram prendido como tiene que ser la tanque mía". Los fans respiraron aliviados.

Lo que siguió parecía una amistad más sólida que nunca. En enero de 2026, Dany Ome le regaló 4,000 dólares a Samantha en pleno escenario durante su cumpleaños, un gesto que generó división en redes. Y el 2 de febrero, Samantha salió al paso de cualquier rumor de tensión con La China: "Es mi segundo chat frecuente en WhatsApp", dijo sobre la esposa del cantante. Incluso compartieron una excursión familiar en un parque de Orlando junto a los hijos del artista.

Samantha también había descrito su vínculo con Dany como "una cosa de locos" y llegó a escribirle públicamente: "Gordo, te amo aunque tú a mí no". Por su parte, él siempre zanjó los rumores de romance con humor: "Mis ojos ven a Samantha como un hombre, como la hermana que me dio la vida".

Ahora, apenas unas semanas después de toda esa cercanía, el nuevo unfollow mutuo ha vuelto a despertar la misma pregunta de siempre entre sus seguidores: ¿qué pasó esta vez? Ninguno de los implicados ha roto el silencio, y la historia, como ya ocurrió en 2025, queda en suspenso a la espera de que alguno de los dos decida hablar.