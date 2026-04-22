Solo el que ha vivido esta triste situación sabe: El video de una abuelita cubana en EE.UU. que quiere volver a Cuba

Una abuelita cubana residente en Miami que padece Alzheimer se convirtió en protagonista de un video que ha conmovido a miles de personas en redes sociales, al pedirle a su familiar un peso para coger la guagua y regresar a Cuba, donde cree que todavía vive con su mamá y su papá.
El video fue publicado el pasado viernes en TikTok por el usuario @bili395rodriguez3 y muestra el tierno intercambio entre la anciana y quien la cuida, que le sigue la corriente con paciencia y amor.
"¿Qué es lo que tú quieres?" le pregunta el familiar. "Que me prestes un peso." "¿Para qué?" "Para irme para Cuba." "¿Por qué te quieres ir para Cuba si tú vives aquí?" La anciana responde sin dudar: "No, me tengo que ir para mi casa, para casa de mi mamá."
Cuando le explican que están en Estados Unidos, la mujer no se inmuta. Acepta tranquilamente que la lleven en carro, sin percibir la imposibilidad geográfica de lo que pide.
"A dónde tú vas." "A Punta Brava, para el hospital donde yo vivo." "¿Tú sabes dónde estamos ahora?" "En Estados Unidos." "¿Y vamos para Cuba?" "En carro." "Okay, yo te llevo." "Está bien."
Punta Brava es un barrio del municipio La Lisa, en La Habana, lo que sugiere que la anciana es habanera de origen.
La escena refleja uno de los síntomas más característicos del Alzheimer en etapas moderadas-avanzadas: la desorientación temporal y espacial que lleva a los pacientes a vivir en un tiempo pasado, confundir su lugar de residencia actual con el de su infancia y buscar a personas que ya no están presentes.
Para esta abuelita, Miami no existe como su hogar. Su realidad es Cuba, su familia de origen y su vida anterior a la migración.
El video ha generado una oleada de empatía en la comunidad cubana del exilio, con miles de comentarios de personas que reconocen haber vivido situaciones similares con sus propios mayores.
Este caso se enmarca en una realidad creciente: la de los adultos mayores cubanos que emigraron a Estados Unidos y que ahora enfrentan enfermedades neurodegenerativas lejos de su tierra natal. En estos pacientes, la memoria a largo plazo —Cuba, la infancia, los padres, el barrio— permanece intacta mientras se borra la memoria reciente, la vida en Miami y la familia actual.
Los latinos en Estados Unidos tienen un 50% más de riesgo de desarrollar Alzheimer que los blancos no hispanos, según el Instituto Edward R. Roybal de la Universidad del Sur de California, y se prevé que para 2060 haya 3.5 millones de latinos afectados por la enfermedad en ese país.
No es la primera vez que un video de este tipo sacude a la comunidad cubana. En enero de este año se viralizó el caso de una abuela cubana que regresó a la isla desde Estados Unidos y tuvo que volver por el deterioro físico y emocional que sufrió allá. Y en junio de 2024 circuló en redes el video de un abuelo cubano residente en Estados Unidos que soñaba con regresar a Cuba.
La comunidad cubana en Miami es una de las más numerosas y envejecidas de Estados Unidos, lo que hace este tema especialmente resonante para quienes cuidan a sus mayores lejos de la tierra que esos ancianos siguen llamando hogar.
Preguntas frecuentes sobre la situación de adultos mayores cubanos en el exilio
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunos adultos mayores cubanos desean regresar a Cuba?
Muchos adultos mayores cubanos sienten añoranza por su país de origen debido a la memoria a largo plazo asociada con su infancia, su familia y su vida en Cuba, la cual permanece intacta a pesar de su nueva realidad en el extranjero. Esta nostalgia se ve intensificada por enfermedades como el Alzheimer, que pueden hacer que vivan en un tiempo pasado.
¿Cuál es la situación de los adultos mayores cubanos en Estados Unidos respecto al Alzheimer?
Los latinos en Estados Unidos tienen un 50% más de riesgo de desarrollar Alzheimer que los blancos no hispanos, y se prevé que para 2060 haya 3.5 millones de latinos afectados por esta enfermedad. Muchos cubanos enfrentan este desafío lejos de su tierra natal, lo que puede intensificar sentimientos de soledad y desorientación.
¿Cómo afecta la emigración a los adultos mayores cubanos?
La emigración puede llevar a una pérdida de la red social y familiar a la que están acostumbrados. En Cuba, los vecinos solían ser como familiares, y esta familiaridad se pierde en el extranjero, especialmente en ciudades como Miami, lo que puede resultar en sentimientos de aislamiento y soledad.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos que cuidan de sus mayores en el extranjero?
Los cubanos emigrados enfrentan desafíos emocionales y económicos al cuidar de sus mayores. A menudo deben asumir el rol de cuidadores, manejar la carga emocional de la nostalgia de sus padres y lidiar con las expectativas económicas de sus familiares en Cuba, todo mientras intentan mantener su propia vida en el extranjero.
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