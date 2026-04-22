Corte de Apelaciones decide mantener abierto Alligator Alcatraz y rechaza revisión ambiental federal

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El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito de Estados Unidos determinó que el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, permanecerá abierto, al ratificar su decisión previa de bloquear la orden de una jueza federal que exigía el desmantelamiento de la instalación por no cumplir con la legislación ambiental federal.

El panel de tres jueces, con voto mayoritario de dos a uno, sostuvo que la instalación, administrada por Florida, no estaba bajo control federal y no necesitaba ajustarse a la ley que exige una revisión de impacto ambiental.

"Fueron funcionarios de Florida, no federales, quienes construyeron la instalación", argumentó el martes el tribunal, que rechazó la aplicación de la normativa federal de revisión ambiental.

"Controlan el terreno y construyeron la instalación 'íntegramente' con recursos del estado", agregó el dictamen.

La única jueza que votó en contra, Nancy Abudu, escribió que la inmigración es una responsabilidad federal, y que si Florida construyó un centro de detención migratoria eso no permite que el gobierno federal renuncie a su autoridad.

"La instalación no habría podido construirse ni utilizarse como centro de detención migratoria sin la solicitud de los demandados federales. La evidencia del control federal quizá sea más evidente cuando reconocemos que la inmigración sigue siendo un ámbito único y exclusivamente bajo el dominio del gobierno federal", subrayó.

La jueza federal Kathleen Williams emitió en agosto una orden tajante: ordenó el cierre y desmantelamiento del centro, argumentando que su construcción violaba la Ley de Política Ambiental Nacional al no haberse realizado una evaluación de impacto ambiental previa. Pero el tribunal de apelaciones suspendió dicha orden solo unos días después, a la espera de una audiencia que se celebró este mes en Miami.

Tras conocerse esta semana la decisión de la de Apelaciones, dos de los grupos ecologistas que interpusieron la demanda, Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, anunciaron que continuarán luchando cuando el caso vuelva al tribunal de distrito.

"Esta lucha está lejos de haber terminado. La prisión de los caimanes se construyó apresuradamente en uno de los ecosistemas más frágiles del país sin la más mínima evaluación ambiental, con un inmenso costo humano y ecológico", declaró a NBC Miami Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.

El centro, inaugurado en el verano de 2025, fue financiado con contratos por más de 245 millones de dólares para construir la instalación, adjudicados a aliados del gobernador Ron DeSantis.

Desde su apertura, el centro ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional había denunciado tortura y trato cruel hacia los migrantes detenidos en la instalación, señalando condiciones que calificó de infrahumanas.

Las denuncias también incluyeron episodios de violencia física: según testimonios recogidos por medios y organizaciones, guardias golpearon con violencia y rociaron con gas pimienta a detenidos, en incidentes que generaron una nueva ola de críticas contra el funcionamiento del centro.