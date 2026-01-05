Ver más

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera de la Isla. En las imágenes, una anciana aparece sentada en un auto, mirando en silencio por la ventana, mientras su nieta escribe una frase que lo dice todo: “Se necesita vivirlo para entenderlo.”

La autora del video, la usuaria @maydi0413, contó que su abuela decidió regresar a Cuba después de pasar un tiempo viviendo en Estados Unidos. Extrañaba su casa, su barrio, su gente. “Aceptamos que regresara y casi la perdemos. Un mes más en Cuba y no la contamos”, escribió en la descripción del video, que rápidamente se volvió viral.

En otro clip grabado durante el viaje, la anciana resumió con crudeza la realidad que encontró en su regreso. “En Cuba solo hay hambre, necesidad, y gente metiéndose en tu casa a pedirte ropa o comida. Ya yo no tengo fuerza para andar con eso”, dijo la señora.

La familia decidió respetar su voluntad, aunque sabían que no era una decisión fácil. “Por complacerla, permitimos que volviera, pero regresó muy deteriorada. Fue una experiencia dolorosa y un sentimiento de culpa enorme”, contó en los comentarios, donde recibió miles de mensajes de apoyo y empatía.

Entre los usuarios, muchos compartieron historias parecidas: padres y abuelos que sueñan con volver, pero se enfrentan a un país que ya no reconocen. “Duele tanto la emigración”, escribió una mujer. “Esa abuelita regresó con el corazón partido en dos”, comentó otro.

Mayo explicó que decidió compartir el video para evitar que otras familias pasen por lo mismo. “No lo hice desde el rencor, sino desde el amor”, aclaró. “A veces el corazón quiere volver, pero la realidad te recuerda por qué te fuiste.” Su historia resume el sentir de toda una generación de cubanos: el regreso puede ser un sueño… o una herida que vuelve a doler.