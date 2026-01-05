Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera de la Isla. En las imágenes, una anciana aparece sentada en un auto, mirando en silencio por la ventana, mientras su nieta escribe una frase que lo dice todo: “Se necesita vivirlo para entenderlo.”
La autora del video, la usuaria @maydi0413, contó que su abuela decidió regresar a Cuba después de pasar un tiempo viviendo en Estados Unidos. Extrañaba su casa, su barrio, su gente. “Aceptamos que regresara y casi la perdemos. Un mes más en Cuba y no la contamos”, escribió en la descripción del video, que rápidamente se volvió viral.
En otro clip grabado durante el viaje, la anciana resumió con crudeza la realidad que encontró en su regreso. “En Cuba solo hay hambre, necesidad, y gente metiéndose en tu casa a pedirte ropa o comida. Ya yo no tengo fuerza para andar con eso”, dijo la señora.
La familia decidió respetar su voluntad, aunque sabían que no era una decisión fácil. “Por complacerla, permitimos que volviera, pero regresó muy deteriorada. Fue una experiencia dolorosa y un sentimiento de culpa enorme”, contó en los comentarios, donde recibió miles de mensajes de apoyo y empatía.
Entre los usuarios, muchos compartieron historias parecidas: padres y abuelos que sueñan con volver, pero se enfrentan a un país que ya no reconocen. “Duele tanto la emigración”, escribió una mujer. “Esa abuelita regresó con el corazón partido en dos”, comentó otro.
Mayo explicó que decidió compartir el video para evitar que otras familias pasen por lo mismo. “No lo hice desde el rencor, sino desde el amor”, aclaró. “A veces el corazón quiere volver, pero la realidad te recuerda por qué te fuiste.” Su historia resume el sentir de toda una generación de cubanos: el regreso puede ser un sueño… o una herida que vuelve a doler.
Preguntas frecuentes sobre el regreso a Cuba y la situación actual en la isla
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué la abuela cubana se arrepintió de regresar a Cuba?
La abuela cubana se arrepintió de regresar a Cuba debido a la situación de hambre, necesidad y personas pidiendo ayuda en su casa. La realidad que encontró en Cuba fue diferente a lo que esperaba, lo que la llevó a un estado de deterioro físico y emocional. Esta experiencia refleja la crítica situación económica y social que afecta a muchos cubanos en la isla.
¿Qué riesgos enfrentan las personas mayores al regresar a Cuba?
Las personas mayores enfrentan riesgos de salud y bienestar al regresar a Cuba debido a la falta de recursos básicos. La falta de acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos puede afectar gravemente su calidad de vida. Además, la carga emocional de enfrentarse a un entorno conocido pero deteriorado puede ser abrumadora.
¿Por qué algunos cubanos deciden regresar a la isla a pesar de las dificultades?
Algunos cubanos deciden regresar a la isla para reunirse con su familia o por añoranza de su hogar y su cultura. A pesar de las dificultades económicas y sociales, el deseo de estar cerca de sus seres queridos y el sentimiento de pertenencia a su lugar de origen motivan a algunos a regresar. Sin embargo, esta decisión no está exenta de desafíos y puede resultar en experiencias difíciles.
¿Cuál es el impacto emocional de la migración en las familias cubanas?
El impacto emocional de la migración en las familias cubanas incluye la separación prolongada y el dolor de los reencuentros. La distancia genera un vacío emocional que se manifiesta en reencuentros cargados de emociones, como llanto y alegría. La migración también implica el sacrificio emocional de vivir lejos de los seres queridos, lo que afecta profundamente a las familias cubanas tanto dentro como fuera de la isla.
