Un cubano camina 800 kilómetros del Camino de Santiago en España con una sola petición en mente

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Un cubano que trabaja como gestor de redes informáticas en el Obispado de Santa Clara completó recientemente el Camino de Santiago, un recorrido de unos 800 kilómetros en el que, según contó, pidió constantemente por un cambio en Cuba.

Yenkys González, natural de Santa Clara, relató a Cubanet una experiencia poco común entre ciudadanos residentes en la isla.

Cada año, cientos de miles de peregrinos llegan a Santiago de Compostela desde distintas partes del mundo, pero los cubanos apenas figuran en los registros oficiales de la Oficina del Peregrino, en gran medida por las dificultades económicas y de movilidad que implica realizar este tipo de viaje.

González logró emprender la travesía gracias a la invitación de un amigo de su congregación de los salesianos cooperadores.

Su recorrido comenzó en Saint Jean Pied de Port, en Francia, uno de los puntos de partida más conocidos del Camino Francés, la ruta más transitada hacia Compostela.

“En la misma oficina donde me registraron les llamó la atención que fuera cubano. Me dijeron que era el primero que esa persona había inscrito en sus 30 años trabajando allí”, contó al medio.

Durante varias semanas, avanzó junto a otros peregrinos en jornadas de entre 20 y 30 kilómetros diarios.

“Inicialmente éramos solo dos, pero luego se fueron sumando otros peregrinos. Llegamos a juntarnos 14 en total”, explicó.

La experiencia, según relató, va más allá del esfuerzo físico: “Lo esencial también es que aprendes a vivir con poco, a compartir. Te cambia la vida”.

A lo largo de los 40 días que duró la travesía, Cuba fue una constante en sus pensamientos.

“Aunque sea una experiencia bonita, al final se trata de una peregrinación que se traduce en un ofrecimiento. Yo ofrecí ese camino por la situación de este país, todo el tiempo pedí por Cuba, por que hubiera un cambio de cualquier forma”, afirmó.

Cuenta que el contraste entre lo que veía durante el recorrido y la realidad en la isla también lo marcó profundamente.

“Muchas veces durante el camino vas solo, pensando en tu gente, ves cosas tan simples como árboles llenos de manzanas que se pudren, y entonces te viene a la mente cómo aquí son pocos los padres que pueden, incluso, comprarles frutas a sus hijos”, señaló.

Dice que uno de los momentos más significativos ocurrió en O Cebreiro, una aldea montañosa en Galicia.

En la iglesia de Santa María la Real, vinculada a un antiguo milagro eucarístico, vivió una experiencia que considera especial.

“Prendí una vela frente a las reliquias en la iglesia y estuve allí hasta que se consumió. Volví a pensar en Cuba y empecé a llorar. Sentí que alguien me tocó por detrás y me preguntó si era cubano. Resulta que era precisamente un sacerdote, también cubano, que estaba peregrinando. ¿Qué posibilidad había de que algo así sucediera?”, relató.

Tras salir del templo, otra coincidencia reforzó su interpretación espiritual del viaje.

En una tienda de suvenires, un vendedor le entregó dos pasadores con el símbolo del Camino y la bandera cubana que, según dijo, había reservado.

“No fue casualidad. Tengo fe en que Dios me escuchó, porque de alguna manera siento que Cuba está cambiando”, aseguró.

De regreso a Santa Clara, González ha retomado su trabajo en el Obispado y su colaboración en la parroquia de El Carmen, donde participa en proyectos sociales dirigidos a personas vulnerables.

Entre ellos destaca el programa “Tuve hambre”, que ofrece alimentos a más de 400 personas, así como un dispensario de medicamentos donados.

“La mayoría de las parroquias están enfocadas en ayudar a mucha gente y de muchas maneras. Seguimos con el proyecto, y los martes y jueves se les ofrece desayuno tanto a personas con pocos recursos como a ancianos que viven solos, o madres con niños que no tienen qué comer”, explicó.

A pesar de haber tenido la oportunidad de permanecer fuera del país, su decisión fue regresar.

“Mucha gente me decía, si ya saliste cómo vas a regresar, pero ese no era mi objetivo. Tengo muchas cosas pendientes por hacer. Mi labor ahora mismo está aquí”, concluyó.

Tras completar uno de los recorridos de peregrinación más emblemáticos del mundo, su petición -repetida a lo largo de cada etapa del Camino- sigue centrada en Cuba.