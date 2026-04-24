Cuba, en máxima alerta ante EE.UU.: "Estamos dispuestos a pelear"

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El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, declaró este jueves a la Associated Press que Cuba está preparada para responder militarmente si Estados Unidos lanza una agresión, al tiempo que rechazó de plano cualquier ultimátum de Washington para liberar presos políticos como condición de las negociaciones diplomáticas en curso.

"Estamos viendo lo que ocurre en todo el mundo, en nuestra región, en el Medio Oriente, así que no somos ingenuos", afirmó el diplomático, añadiendo que si hubiera una agresión militar, "estamos listos para responder".

Las declaraciones se producen en el marco de las primeras conversaciones directas de alto nivel entre Cuba y Estados Unidos en una década, iniciadas el 10 de abril cuando una delegación estadounidense llegó en secreto a La Habana.

Washington participó a nivel de subsecretario de Estado y La Habana a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

Según reportes de USA Today y Axios, Estados Unidos impuso un plazo de dos semanas —que vence este viernes— para que Cuba liberara a presos políticos de alto perfil, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo, ambos encarcelados desde las protestas del 11 de julio de 2021.

El Departamento de Estado fue directo en su advertencia: "El régimen cubano debe dejar de jugar mientras se celebran conversaciones directas. Tienen una pequeña ventana para hacer un trato".

Soberón Guzmán rechazó esa exigencia con igual contundencia: "Tenemos nuestro sistema legal, como aquí en EE.UU. tienen el suyo. Así que tenemos que respetar los asuntos internos de ambos".

El diplomático insistió en que los asuntos relacionados con detenidos no están sobre la mesa de negociaciones y que la postura del régimen es que esos temas corresponden exclusivamente a su jurisdicción interna.

A pesar del tono beligerante, Soberón Guzmán dejó abierta la puerta al diálogo: "Nuestra primera opción —lo que realmente queremos— es un diálogo exitoso con el gobierno de EE.UU.".

Crisis energética y preparación militar

El trasfondo de esta tensión es una crisis energética sin precedentes en la isla. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 eliminó entre el 80 y el 90% de las importaciones de crudo venezolano, y la orden ejecutiva de Trump del 29 de enero impone aranceles secundarios a países que exporten petróleo a Cuba, lo que llevó a México a suspender los envíos de Pemex.

Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios pero produce internamente solo unos 40,000, lo que ha provocado apagones que superan las 40 horas en algunas comunidades.

En ese contexto de asfixia económica, el régimen mantiene una doble estrategia: diálogo diplomático mientras intensifica la preparación militar.

El Consejo de Defensa Nacional, presidido por Raúl Castro, aprobó el 18 de enero planes para el "paso al Estado de Guerra", y La Habana declaró 2026 como "Año de preparación para la defensa", con ejercicios militares cada sábado bajo la doctrina de "guerra de todo el pueblo".

El propio Díaz-Canel describió la reunión del 10 de abril como "respetuosa y profesional" y en una "fase muy preliminar", aunque también ha advertido que una intervención militar encontraría una resistencia de guerrillas y "pérdidas inmensas" para el agresor.

Compensaciones y negociaciones en punto crítico

Entre los temas que sí reconoció Soberón Guzmán como parte de las conversaciones figuran las compensaciones a cubanoamericanos por propiedades confiscadas desde 1959, aunque condicionó cualquier acuerdo a un alivio recíproco del embargo: "No es solo este reclamo, sino también el reclamo de nuestra parte porque el embargo tiene un impacto económico. Esta es una autopista con dos direcciones".

Cuba liberó 52 presos en marzo de 2026 y otros 2,010 a inicios de abril en el marco de los diálogos, pero se niega a aceptar condiciones formales sobre detenidos de alto perfil, lo que deja las negociaciones en un punto de máxima tensión justo cuando vence el ultimátum estadounidense.