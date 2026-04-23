El Papa defiende controles fronterizos, pero exige trato humano a migrantes

El papa León XIV afirmó este jueves que los Estados tienen derecho a establecer reglas en sus fronteras, pero advirtió que cuando los migrantes llegan hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales, según recogió la periodista Eva Fernández en sus redes sociales, reportó RTVE.

El pontífice realizó estas declaraciones durante la conferencia de prensa celebrada a bordo del avión papal, en su regreso a Roma tras su viaje apostólico a África.

León XIV subrayó que la migración es un fenómeno mundial que no puede abordarse únicamente desde una perspectiva nacional o regional.

El papa reconoció la soberanía de los países para gestionar sus fronteras, pero insistió en que esa potestad no puede justificar un trato inhumano hacia las personas que huyen de la pobreza, la violencia o el cambio climático.

Sus palabras llegan en un momento de intenso debate político en Europa y América sobre las políticas migratorias.

El viaje apostólico a África concluyó con una misa multitudinaria en el estadio de Malabo ante 30,000 fieles, donde León XIV se despidió del continente africano con un emotivo mensaje de esperanza y solidaridad.

El contexto de estas declaraciones cobra especial relevancia de cara a la primera visita de un pontífice a España desde la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, prevista para junio próximo, reportó El País.

Durante ese viaje, el papa tiene previsto reunirse con migrantes y entidades sociales para visibilizar ese drama humanitario.

La visita papal a España coincide además con el debate abierto en ese país sobre un proceso extraordinario de regularización migratoria que beneficiaría a más de 500,000 personas que ya residen en territorio español, una medida que ha generado tanto respaldo como controversia política.