El Papa defiende controles fronterizos, pero exige trato humano a migrantes

El papa León XIV afirmó este jueves que los Estados tienen derecho a establecer reglas en sus fronteras, pero advirtió que cuando los migrantes llegan hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales, según recogió la periodista Eva Fernández en sus redes sociales, reportó RTVE.
El pontífice realizó estas declaraciones durante la conferencia de prensa celebrada a bordo del avión papal, en su regreso a Roma tras su viaje apostólico a África.
León XIV subrayó que la migración es un fenómeno mundial que no puede abordarse únicamente desde una perspectiva nacional o regional.
El papa reconoció la soberanía de los países para gestionar sus fronteras, pero insistió en que esa potestad no puede justificar un trato inhumano hacia las personas que huyen de la pobreza, la violencia o el cambio climático.
Sus palabras llegan en un momento de intenso debate político en Europa y América sobre las políticas migratorias.
El viaje apostólico a África concluyó con una misa multitudinaria en el estadio de Malabo ante 30,000 fieles, donde León XIV se despidió del continente africano con un emotivo mensaje de esperanza y solidaridad.
El contexto de estas declaraciones cobra especial relevancia de cara a la primera visita de un pontífice a España desde la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, prevista para junio próximo, reportó El País.
Durante ese viaje, el papa tiene previsto reunirse con migrantes y entidades sociales para visibilizar ese drama humanitario.
La visita papal a España coincide además con el debate abierto en ese país sobre un proceso extraordinario de regularización migratoria que beneficiaría a más de 500,000 personas que ya residen en territorio español, una medida que ha generado tanto respaldo como controversia política.
Preguntas Frecuentes sobre las Declaraciones del Papa León XIV sobre Migración y Derechos Humanos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué postura tiene el Papa León XIV sobre el control de fronteras y el trato a migrantes?
El Papa León XIV defiende el derecho de los Estados a establecer controles fronterizos, pero insiste en que los migrantes deben ser tratados de manera humana. Subraya que la soberanía de un país no debe justificar un trato inhumano hacia personas que huyen de la pobreza, la violencia o el cambio climático.
¿Por qué son relevantes las declaraciones del Papa sobre migración en el contexto actual?
Las palabras del Papa llegan en un momento de intenso debate sobre políticas migratorias en Europa y América. En España, se discute un proceso de regularización que podría beneficiar a más de 500,000 personas, lo que ha generado controversia política. Las declaraciones del Papa influyen en el debate al visibilizar el drama humanitario de los migrantes.
¿Cómo se relacionan las declaraciones del Papa con sus anteriores mensajes sobre la paz y el diálogo?
El Papa León XIV ha sido consistente en su llamado a la paz y al diálogo, destacando que estos son esenciales para resolver los conflictos mundiales. Sus declaraciones sobre la migración refuerzan su enfoque en la dignidad humana y la necesidad de soluciones pacíficas y solidarias a problemas globales.
¿Qué impacto podría tener la próxima visita del Papa a España en el tema migratorio?
La visita del Papa a España podría dar mayor visibilidad al tema migratorio y fomentar un debate más humanitario en torno a las políticas de inmigración. Su encuentro con migrantes y entidades sociales podría influir en la opinión pública y en las decisiones políticas relacionadas con la regularización de migrantes en el país.
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