“Es importante”: Trump insiste en que el Papa debe entender la amenaza de Irán

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El enfrentamiento entre Donald Trump y el Papa León XIV suma un nuevo capítulo, esta vez con un mensaje directo y sin matices del presidente estadounidense, quien insistió en que el pontífice debe comprender la gravedad del conflicto con Irán.

“Es importante que el Papa lo entienda. Yo tengo que hacer lo correcto”, afirmó Trump, dejando claro que no dará marcha atrás en su postura, aunque eso implique un choque frontal con el líder de la Iglesia Católica.

El mandatario reaccionó a las posiciones del Papa sobre el conflicto en Medio Oriente, reiterando su rechazo absoluto a que Irán desarrolle armas nucleares. “Irán no puede tener un arma nuclear. Si la tienen, todo el mundo estaría en peligro”, advirtió.

Trump fue más allá al intentar justificar su postura con cifras de violencia en el país persa. Según dijo, más de 42,000 manifestantes habrían sido asesinados en los últimos meses. “Protestantes sin armas, sin nada… el Papa tiene que entender eso. Este es el mundo real, es un mundo duro”, insistió.

El presidente también defendió su derecho a discrepar abiertamente del pontífice. “El Papa puede decir lo que quiera, pero yo puedo estar en desacuerdo”, señaló, marcando distancia sin romper completamente el tono personal: “No tengo nada contra el Papa”.

Sin embargo, en medio de ese intento de matizar, volvió a introducir un elemento que ha generado polémica en días recientes: su cercanía con el hermano del pontífice. “Su hermano es completamente MAGA. Me gusta. Es un gran tipo”, comentó, en referencia a Louis Prevost.

Estas declaraciones llegan en plena escalada de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano, tras varios días de intercambios públicos. El Papa León XIV ha criticado la retórica bélica de Washington y ha insistido en la necesidad de frenar la guerra y proteger a los civiles, mientras Trump ha respondido acusándolo de debilidad y de no entender la amenaza que representa Irán.

El cruce ha ido subiendo de tono con el paso de las horas. Trump ha cuestionado incluso la legitimidad del pontífice y lo ha acusado de actuar como un político, mientras León XIV ha respondido que no tiene miedo de la administración estadounidense y que seguirá defendiendo el mensaje del Evangelio ante la violencia.

En este contexto, la advertencia del presidente sobre Irán no solo refleja una postura geopolítica, sino también un pulso simbólico con una de las figuras más influyentes del mundo, en un momento en que la guerra y la diplomacia parecen chocar de frente… y sin señales de tregua.