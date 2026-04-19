El Papa León XIV minimiza las tensiones con Trump: "No tengo ningún interés en debatir con el presidente"

El Papa León XIV intentó rebajar las tensiones con el presidente Donald Trump al declarar este sábado que existe una narrativa que no ha sido precisa en todos sus aspectos y que no tiene ningún interés en debatir con el mandatario estadounidense.

El pontífice hizo estas declaraciones durante su gira apostólica de 11 días por cuatro países africanos —Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial—, iniciada el 13 de abril, en medio de un enfrentamiento público que ha acaparado la atención internacional durante la última semana.

En diálogo con la prensa a bordo del avión del Vaticano, el Papa aclaró que su discurso sobre la paz, pronunciado días antes en una reunión de oración, había sido preparado dos semanas antes de que Trump hiciera comentarios sobre él, y que fue malinterpretado como una respuesta directa al presidente.

"El discurso que di en la reunión de oración por la paz fue preparado dos semanas antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo, y sin embargo fue visto como si estuviera intentando debatir de nuevo con el presidente, lo cual no es mi interés en absoluto", explicó León XIV.

El conflicto entre ambos líderes se desató entre el 12 y 13 de abril, cuando Trump publicó en redes sociales que el Papa era débil en crimen y terrible en política exterior, cuestionó su legitimidad al afirmar que "solo fue puesto allí por la Iglesia porque era estadounidense" y llegó a advertir que "si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

Las tensiones se agudizaron por las posiciones opuestas de ambos sobre el conflicto con Irán: el Papa calificó de "verdaderamente inaceptable" la amenaza de Trump de destruir "toda la civilización" iraní, mientras Trump exigía que el pontífice entendiera que Irán no puede poseer armas nucleares.

En cuestión de horas, Trump escalaba el enfrentamiento preguntando públicamente: "¿Puede alguien decirle al Papa León que Irán ha matado al menos 42,000 manifestantes inocentes en los últimos dos meses?"

Por su parte, el vicepresidente JD Vance respaldó a Trump advirtiendo al Papa sobre discutir teología, sin que la administración ofreciera disculpas.

Desde el propio avión papal, el Papa respondió el jueves pasado con firmeza: "No tengo ningún miedo de la administración Trump", reiterando que seguirá "hablando en voz alta del mensaje del Evangelio".

En Camerún ese mismo día, León XIV pronunció frases que muchos interpretaron como alusiones indirectas al conflicto: "Unos pocos tiranos están destruyendo el mundo" y "aquellos que instrumentalizan la fe para intereses militares, económicos y políticos están arrastrando lo sagrado hacia lo más sórdido".

El enfrentamiento tiene implicaciones políticas domésticas en Estados Unidos: los católicos representan el 20% del electorado y el 84% aprueba al Papa según una encuesta de Pew Research de septiembre de 2025, lo que genera preocupaciones sobre el impacto en candidatos republicanos vulnerables de cara a las elecciones de medio término de 2026.