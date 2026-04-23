Dos jóvenes cubanos ganan medalla de bronce en olimpiada de Química en Rusia

Premiación de la Olimpiada de Química en Rusia (imagen editada con IA)

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Leticia María Merlo Alfonso y Ernesto Alejandro Barrera Ramírez, estudiantes espirituanos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera Rodríguez, obtuvieron medallas de bronce en la 60ª Olimpiada Internacional Mendeléyev de Química.

La competencia se celebró del 15 al 23 de abril en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y reunió a más de 200 estudiantes de 35 países.

Esta es una de las olimpiadas científicas más antiguas y exigentes del mundo, fundada en 1967 y reconocida por la UNESCO por el rigor de sus pruebas teóricas y experimentales.

La delegación cubana estuvo encabezada por el Máster en Ciencias Orestes Eduardo Landrove, del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge de Las Tunas, e integrada además por el doctor en Ciencias Gerardo Manuel Ojeda como mentor invitado.

La preparación incluyó meses de entrenamiento en línea, estudio independiente y prácticas de laboratorio para enfrentar a competidores de países con fuerte tradición en la disciplina, como Rusia, China y Brasil.