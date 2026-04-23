Extraditan a exprofesor y expolítico español que estaba fugitivo en La Habana

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El español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de prisión por agresión sexual a una alumna menor de edad, fue extraditado de Cuba a España este miércoles tras meses de gestiones diplomáticas entre ambos países.
Fuentes próximas al proceso informaron a la agencia EFE que Ramos Soto embarcó en un avión rumbo a Madrid desde La Habana este miércoles tras haber aceptado voluntariamente su traslado para cumplir la pena de privación de libertad.
El Tribunal Supremo de España había confirmado su condena el 25 de julio de 2025 por abusos sexuales con prácticas sádicas a una alumna de entre 12 y 16 años, cometidos entre 2019 y 2021.
Los hechos probados establecen que Ramos Soto contactó a la víctima cuando tenía 12 años, en 2019, a través de Instagram haciéndose pasar por otro chico, y la agredió en tres ocasiones fuera del colegio, causándole graves secuelas psicológicas que incluyeron autolesiones e ingresos psiquiátricos.
Además de la pena de cárcel, la sentencia incluía 21 años y medio de inhabilitación para profesiones con menores, ocho años y medio de libertad vigilada, prohibición de aproximación de 20 años y medio a la víctima y una indemnización de 30,000 euros.
Antes de que la firmeza de la sentencia le fuera notificada, Ramos Soto huyó de España en julio de 2025 siguiendo una ruta planificada: Portugal, Brasil, Perú y finalmente Cuba, país que eligió deliberadamente por carecer de tratado de extradición vigente con España.
Era exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad.
En La Habana vivió bajo la identidad falsa de "Martín Soto", hasta que una joven cubana lo etiquetó en Instagram como Martín Soto, lo que permitió que su paradero fuera localizado por las autoridades.
Tras ser identificado, fue arrestado el 21 de noviembre de 2025 en la isla, dando inicio a un proceso de extradición que no estuvo exento de dificultades.
Durante semanas, se denunció que Cuba estaba poniendo trabas burocráticas y diplomáticas al proceso, lo que retrasó su entrega a las autoridades españolas.
Preguntas frecuentes sobre la extradición de Martiño Ramos Soto
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue extraditado Martiño Ramos Soto de Cuba a España?
Martiño Ramos Soto fue extraditado de Cuba a España porque fue condenado a 13 años y medio de prisión por agresión sexual a una alumna menor de edad. Su extradición ocurrió tras meses de gestiones diplomáticas entre ambos países, a pesar de que no existe un tratado de extradición vigente entre Cuba y España.
¿Cómo logró escapar Martiño Ramos Soto de España?
Martiño Ramos Soto escapó de España antes de que se le notificara la firmeza de su sentencia en julio de 2025. Su ruta de escape incluyó Portugal, Brasil, Perú y finalmente Cuba, país que eligió deliberadamente por no tener un tratado de extradición vigente con España.
¿Por qué Cuba tardó en extraditar a Martiño Ramos Soto?
Aunque las autoridades cubanas sabían de su presencia en la isla, el proceso de extradición se vio retrasado por trámites burocráticos y diplomáticos. No existía un tratado de extradición vigente entre Cuba y España, lo que complicó el proceso y generó suspicacias sobre la posible falta de cooperación cubana.
¿Cómo fue descubierto Martiño Ramos Soto en Cuba?
Martiño Ramos Soto fue descubierto en Cuba tras una serie de descuidos que revelaron su verdadera identidad. Una joven cubana lo etiquetó en Instagram con su nombre falso, lo que alertó a usuarios españoles que lo reconocieron como un fugitivo. Las autoridades cubanas ya lo tenían vigilado y procedieron a su arresto tras confirmarse su identidad.
¿Qué medidas tomó España para asegurar la extradición de Martiño Ramos Soto?
España, a través de su Ministerio de Justicia, presentó toda la documentación necesaria para facilitar la extradición de Martiño Ramos Soto. Pese a la falta de un tratado formal, la buena relación política entre ambos países permitió que se avanzara por la vía diplomática para traer al condenado de regreso a España.
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