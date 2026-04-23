Extraditan a exprofesor y expolítico español que estaba fugitivo en La Habana

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El español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de prisión por agresión sexual a una alumna menor de edad, fue extraditado de Cuba a España este miércoles tras meses de gestiones diplomáticas entre ambos países.

Fuentes próximas al proceso informaron a la agencia EFE que Ramos Soto embarcó en un avión rumbo a Madrid desde La Habana este miércoles tras haber aceptado voluntariamente su traslado para cumplir la pena de privación de libertad.

El Tribunal Supremo de España había confirmado su condena el 25 de julio de 2025 por abusos sexuales con prácticas sádicas a una alumna de entre 12 y 16 años, cometidos entre 2019 y 2021.

Los hechos probados establecen que Ramos Soto contactó a la víctima cuando tenía 12 años, en 2019, a través de Instagram haciéndose pasar por otro chico, y la agredió en tres ocasiones fuera del colegio, causándole graves secuelas psicológicas que incluyeron autolesiones e ingresos psiquiátricos.

Además de la pena de cárcel, la sentencia incluía 21 años y medio de inhabilitación para profesiones con menores, ocho años y medio de libertad vigilada, prohibición de aproximación de 20 años y medio a la víctima y una indemnización de 30,000 euros.

Antes de que la firmeza de la sentencia le fuera notificada, Ramos Soto huyó de España en julio de 2025 siguiendo una ruta planificada: Portugal, Brasil, Perú y finalmente Cuba, país que eligió deliberadamente por carecer de tratado de extradición vigente con España.

Era exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad.

En La Habana vivió bajo la identidad falsa de "Martín Soto", hasta que una joven cubana lo etiquetó en Instagram como Martín Soto, lo que permitió que su paradero fuera localizado por las autoridades.

Tras ser identificado, fue arrestado el 21 de noviembre de 2025 en la isla, dando inicio a un proceso de extradición que no estuvo exento de dificultades.

Durante semanas, se denunció que Cuba estaba poniendo trabas burocráticas y diplomáticas al proceso, lo que retrasó su entrega a las autoridades españolas.