¿Quién es la activista trans acusada de llevar a su hijo a Cuba para someterlo a un cambio de sexo?

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Eric Ethington, de 42 años, conocido también como 'Rose Inessa-Ethington', fue arrestado este martes tras ser deportado desde Cuba junto a su pareja, acusado de secuestrar a su hijo biológico de 10 años y trasladarlo a La Habana con el presunto objetivo de someterlo a una cirugía de reasignación de género.

Ethington es un prominente activista transgénero de Utah con más de 15 años de trayectoria en el movimiento LGBTQ+, fundador de organizaciones como PRIDEinUtah y Queer Quorum, y autor de más de 50 artículos para LGBTQ Nation, medio cuyos trabajos fueron destacados por MSNBC, The New York Times y The Guardian.

Según documentos judiciales del Departamento de Justicia, el 28 de marzo Ethington engañó a la madre biológica del niño, Lindsey Boden, diciéndole que llevaría al menor de campamento a Calgary, Alberta, Canadá.

El grupo cruzó la frontera desde el estado de Washington el 29 de marzo, tomó un vuelo de Vancouver a Ciudad de México ese mismo día, viajó a Mérida y el 1 de abril llegó a La Habana usando pasaportes estadounidenses y 10,000 dólares en efectivo.

El menor debía ser devuelto a su madre el 3 de abril según el acuerdo de custodia compartida, lo que nunca ocurrió. Boden alertó a la policía de Logan, Utah, al no poder contactar a su hijo ni a Ethington.

El registro del domicilio de los acusados reveló listas de tareas para vaciar cuentas bancarias, aprender español y obtener visas turísticas, además de notas de un terapeuta de Washington D.C. sobre "atención médica de afirmación de género para niños" y una solicitud de pago de 10,000 dólares a ese profesional.

La pareja de Ethington, identificada como Blue Inessa-Ethington, cuyo nombre real es Carly Ann Crosby, de 32 años, también fue arrestada y deportada. Ambos comparecieron ante un juez federal en Richmond, Virginia, donde enfrentan cargos por secuestro internacional de menores.

El 13 de abril, un tribunal estatal de Utah otorgó la custodia exclusiva del menor a Boden y ordenó su retorno inmediato. Tres días después, las autoridades cubanas localizaron al grupo en La Habana e iniciaron la cooperación con el FBI.

El 21 de abril, un Boeing 757 del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en una operación calificada de "sin precedentes" por expertos en secuestros parentales, dado que Cuba no es firmante de la Convención de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores.

Ethington comenzó a identificarse como mujer poco después del nacimiento de su hijo y obtuvo custodia compartida tras divorciarse de su exesposa.

En 2021 lanzó una campaña de recaudación titulada Help a Trans Mother Keep Custody of Her Child para disputar mayores derechos de custodia, quejándose de estar en "desventaja" frente a su exesposa.

Según el affidavit del FBI, el menor, nacido varón, se identifica como niña, situación que la familia biológica atribuye a manipulación por parte de Ethington, quien comenzó a identificarse como mujer en torno al momento del nacimiento del niño.

El director del FBI, Kash Patel, celebró públicamente el rescate: "El FBI y nuestros socios actuamos rápido y salvamos a un niño que terminó en Cuba, con el presunto padre secuestrador con la intención de someter al menor a una transición de género."