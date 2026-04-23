Florida zanja la polémica y promulga ley que aclara el uso de marcos en las matrículas de autos

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El gobernador Ron DeSantis promulgó el proyecto de ley SB 488, que aclara de forma definitiva qué está permitido y qué no en el uso de marcos decorativos alrededor de las matrículas de vehículos en Florida.

La nueva norma establece explícitamente que los marcos son legales siempre que no cubran los elementos primarios de la placa: el identificador alfanumérico -las letras y los números- y la calcomanía de registro ubicada en la esquina superior derecha.

La ley también precisa que la información en la parte inferior de la placa, como el nombre del estado, no es considerada un elemento primario y puede quedar parcialmente cubierta por un marco sin que eso constituya una infracción.

SB 488 surge como respuesta a la confusión generada por una ley anterior, HB 253, vigente desde el 1 de octubre de 2025, cuyo objetivo original era combatir la evasión de peajes mediante dispositivos mecánicos o electrónicos que rotan, ocultan o voltean matrículas desde el interior del vehículo.

Sin embargo, la redacción amplia de aquella norma derivó en que conductores con simples marcos decorativos -incluso instalados por los propios concesionarios al momento de la venta- fueran multados, arrestados o enfrentaran cargos de delito menor.

HB 253 elevó la infracción de no criminal a delito menor de segundo grado, castigado con hasta 60 días de cárcel y 500 dólares de multa, con penas de hasta 5,000 dólares y cinco años de prisión si se demostraba que el dispositivo fue usado para cometer un delito.

Desde su entrada en vigor, alrededor de 1,000 conductores recibieron multas por marcos decorativos, según datos documentados por la firma legal Ticket Toro, que además creó un mapa interactivo evidenciando la aplicación desigual por jurisdicción, con Miami Beach liderando las citaciones.

El caso más emblemático fue el de Demarquize Dawson, de 40 años, arrestado en diciembre de 2025 por la Policía de Davie porque el marco de su auto de alquiler cubría parcialmente la letra "S" de "Sunshine State".

La propia policía de Davie reconoció que el arresto era "inválido" y se disculpó, admitiendo que la redacción de la ley era "vaga, poco clara y susceptible a malinterpretaciones".

Otro conductor, Iñigo Aldecoa, recibió una multa de 176 dólares por un marco que había sido colocado por el concesionario al momento de comprar su vehículo: "Yo acabo de comprarme este carro y literalmente el concesionario fue el que me puso este marco".