DeSantis impide a gobiernos locales financiar programas de diversidad: "Hay grupos desfavorecidos, como los hombres blancos"

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este miércoles en Jacksonville la ley SB 1134, que prohíbe a condados y municipios del estado financiar, promover o llevar a cabo iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y afirmó que estos programas discriminan a los hombres blancos.

DeSantis definió los programas DEI como "un constructo ideológico diseñado para promover una agenda política particular, en detrimento de grupos desfavorecidos".

"Los grupos desfavorecidos, el número uno, obviamente, serían los hombres blancos, y creo que han sido discriminados. Y es como que mucha gente dice: 'Oh, está bien. Está bien.' No, no está bien. Está mal", declaró el gobernador republicano durante la rueda de prensa.

La ley SB 1134 fue aprobada en el Senado estatal por 25 votos a favor y 11 en contra, y en la Cámara por 77 a 37, con cinco republicanos uniéndose a los demócratas en oposición.

Entre sus disposiciones más destacadas, la norma prohíbe a los gobiernos locales establecer oficinas de DEI o contratar funcionarios de inclusión, declara nulas todas las ordenanzas y resoluciones existentes relacionadas con DEI, y exige que los receptores de contratos o subvenciones certifiquen que no usan fondos públicos para promover estos programas.

Los funcionarios locales que violen la ley pueden ser removidos de sus cargos por malversación o mala conducta, y los ciudadanos tendrán derecho a demandar a los gobiernos locales por incumplimiento.

"Cuando la gente sabe que hay responsabilidad, es mucho más probable que sigan la línea", dijo DeSantis al referirse a las sanciones previstas.

La reacción fue inmediata. Evelyn Foxx, presidenta de la rama de la NAACP en Gainesville, rechazó los comentarios del gobernador: "Si hablaras con 100 hombres blancos, no sentirían lo mismo que DeSantis. El gobernador está fuera de contacto con la gente, y ese es el punto fundamental".

La representante demócrata Marie Paule Woodson advirtió durante el debate legislativo que "al prohibir las iniciativas DEI, estamos cerrando la puerta a la comprensión y la compasión, y esos son elementos cruciales para una sociedad próspera".

DeSantis también señaló que los asiático-americanos han enfrentado discriminación en admisiones universitarias y que las personas deben ser juzgadas por sus méritos, no por su origen demográfico. "Pero eso no es lo mismo que intentar diseñar socialmente ciertos resultados en detrimento de grupos que algunos de la élite intelectual desfavorecen", agregó.

La SB 1134 es el último eslabón de una cadena legislativa que DeSantis ha construido desde 2022.

Ese año firmó el llamado Stop WOKE Act, que restringe la enseñanza de conceptos de teoría crítica de la raza en escuelas y lugares de trabajo.

En 2023 eliminó el financiamiento estatal a programas DEI en universidades públicas mediante la ley SB 266, y ese mismo año amplió la polémica ley conocida como "No digas gay" a todos los grados escolares.

La nueva ley entra en vigor el 1 de enero de 2027, dando tiempo a los gobiernos locales para desmantelar sus programas. El condado de Duval, donde se ubica Jacksonville, podría perder hasta 16.8 millones de dólares en subvenciones estatales si no acata la norma.