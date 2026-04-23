A ocho días para salir libre, recluso cubano termina entubado tras brutal ataque en prisión

Un preso cubano que estaba a punto de recuperar su libertad lucha ahora por su vida tras un violento ataque en prisión, según denuncias de sus familiares.

Gerardo Fiol, preso en la cárcel de San Ramón, en Campechuela, e identificado por su entorno como hermano del opositor Enrique Piñeiro Azahares, fue agredido cuando le faltaban apenas ocho días para salir de la cárcel. De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, otro recluso lo golpeó en la cabeza con un objeto contundente, provocándole un grave trauma.

Captura de Facebook/Enrique Pineiro Azahares.

La familia asegura que no fue informada de inmediato. Cuando su hermana logró verlo, más de 24 horas después del ataque, lo encontró en estado crítico, vomitando y con dificultades para hablar coherentemente. Solo tras insistentes protestas, las autoridades accedieron a trasladarlo a un hospital.

El recorrido médico, sin embargo, estuvo marcado por demoras que, según denuncian, pusieron en riesgo su vida. Inicialmente fue llevado a un centro en Campechuela, luego al hospital Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo, y posteriormente a Bayamo, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente.

Según la información más reciente compartida por su hermano, Fiol permanece entubado tras ser operado de un hematoma epidural, consecuencia directa del golpe recibido en prisión.

La situación ha estado rodeada de tensión y denuncias de presiones. Piñeiro Azahares afirmó que un funcionario del sistema penitenciario advirtió a la familia que dejar de publicar sobre el caso podría “beneficiar” al paciente, lo que ha sido interpretado como un intento de silenciar la denuncia.

A la par, allegados han señalado dificultades en la comunicación con la familia, lo que aumenta la incertidumbre sobre la evolución del estado de salud del recluso.

Captura de Facebook/Enrique Pineiro Azahares.

Activistas y personas cercanas al caso también han cuestionado la tardanza en la atención médica y los obstáculos para su traslado oportuno a un centro especializado, en un contexto donde cada minuto resultaba crucial.

El caso ha generado indignación entre quienes siguen la situación, no solo por la gravedad de la agresión, sino por el hecho de que ocurrió cuando el preso estaba a punto de ser liberado.

Mientras tanto, familiares y amigos piden visibilidad y apoyo, aferrados a la esperanza de que Gerardo sobreviva a lo que describen como un episodio marcado por la violencia, la negligencia y el silencio.

No es la primera vez que se denuncian ataques físicos contra personas privadas de libertad o activistas en Cuba. Un precedente que generó amplia condena internacional fue el ataque al rapero Maykel Osorbo en agosto de 2025, que también ocurrió en el contexto del sistema carcelario cubano y motivó exigencias de libertad por parte de Estados Unidos.