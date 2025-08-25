EE.UU. exige libertad para Maykel Osorbo: “Ocho años por disentir es tiranía”

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos volvió a exigir este lunes la liberación inmediata del rapero cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Osorbo, condenado en 2022 a nueve años de cárcel por su activismo y por ser uno de los autores del himno de protesta "Patria y Vida".

“Maykel ‘Osorbo’ Castillo, coautor del himno contra la represión Patria y Vida, sigue injustamente detenido por memes y canciones que desafían a la dictadura cubana. Ocho años por disentir es tiranía, no justicia”, denunció en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El mensaje, acompañado de una foto del artista con la leyenda “Injustamente detenido”, se suma a los crecientes reclamos internacionales contra la represión del régimen de La Habana.

En junio de 2022, el Tribunal Municipal de La Habana condenó a Maykel Osorbo a nueve años de privación de libertad y a su compañero del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, a cinco.

Ambos fueron acusados de delitos como “ultraje a los símbolos de la patria”, “desacato”, “difamación de las instituciones y héroes”, “resistencia” y “desórdenes públicos”.

La Fiscalía alegó que Osorbo había manipulado imágenes para “afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades” y que incitó a una aglomeración en plena calle contra la policía.

Sin embargo, organismos de derechos humanos, artistas y activistas denunciaron entonces que se trató de un juicio político destinado a acallar voces críticas.

La Relatoría de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que el encarcelamiento del rapero es arbitrario y ha pedido a Cuba que disponga su liberación inmediata, una recomendación que el régimen ha ignorado.

Escalada represiva en prisión

Las denuncias contra el trato que recibe Osorbo se han intensificado en las últimas semanas. La activista Anamely Ramos, cercana al artista, informó que el 16 de agosto el rapero fue agredido por un preso común instigado por un oficial de la Seguridad del Estado. Tras defenderse, fue castigado con aislamiento en celda de castigo, mientras que el agresor recibió beneficios carcelarios.

Según Ramos, esta maniobra busca provocar nuevos procesos penales contra el artista bajo cargos de “desacato” y “amenazas”, lo que podría prolongar aún más su condena.

“Maykel no puede ser revictimizado. El gobierno de Cuba no puede seguir vejando a los presos políticos impunemente”, advirtió la activista desde Estados Unidos, responsabilizando a las autoridades cubanas de su integridad física.

Reacciones internacionales

El caso de Osorbo ha suscitado condena global. Desde que fue encarcelado en mayo de 2021, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el propio Departamento de Estado lo han reconocido como preso de conciencia.

En varias ocasiones, artistas e intelectuales han exigido su liberación inmediata, recordando que Patria y Vida se convirtió en un símbolo de las protestas del 11 de julio de 2021.

La campaña por su libertad se ha intensificado tras las recientes denuncias de maltratos y nuevas imputaciones. Trece organizaciones internacionales de derechos humanos llamaron en 2022 a los gobiernos con representación en Cuba, a la ONU y a la OEA a presionar por su excarcelación. Hoy, con la denuncia de Washington, el caso vuelve al centro del debate internacional.

