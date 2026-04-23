Lo insólito en Cuba: una exposición de platos internacionales en plena crisis alimentaria

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Mientras más del 70% de los hogares cubanos ha tenido que reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consume, chefs de la Asociación Culinaria Nitza Villapol de Camagüey organizaron el martes una exposición gastronómica con platos de México, China, España y Cuba, presentada por el periódico oficial Juventud Rebelde como un acto de "resistencia y resiliencia".

El evento, titulado "El sabor de la solidaridad", se celebró en el restaurante Nan-King de la ciudad y fue reportado por la corresponsal Yahily Hernández Porto, quien lo difundió en Facebook.

La exposición reunió a varios chefs locales con propuestas de cuatro países. El maestro Aramis Valero Agüero preparó el plato mexicano Cochinilla pivi con combinación de condimentos y hierbas aromáticas.

Félix Calderón Borrero y Leandro Pino Corrale, del Restaurante Lucky, presentaron una Ensalada Mediterránea representando a España y un Bistec enrollado con salsa Lucky.

Los cocineros Arniel León Fonseca, Yuri Abel Rodríguez y Bonny García González elaboraron platos de tradición china: Chop main de pollo, Chop suei de cerdo y Arroz frito.

El detalle más "revelador" del evento fue la participación del chef Martín Urdelino López, quien presentó una serie de platos —ropa vieja vegetariana, Matajíbaro camagüeyano, pasta untable, hamburguesa a la cubana y picadillo a la criolla— elaborados íntegramente a partir de la cáscara del plátano.

Esa práctica no es nueva en Cuba: durante el Período Especial de los años 90, el picadillo de cáscara de plátano se popularizó como sustituto de carne por necesidad extrema, no por creatividad culinaria.

Que en 2026 se presente como innovación gastronómica lo que entonces fue una estrategia de supervivencia resume con precisión la situación alimentaria de la Isla.

Según datos del Programa Mundial de Alimentos correspondientes a este año, el 36% de la población cubana presenta niveles de inseguridad alimentaria y el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que aquel Período Especial.

En 2025, la industria alimentaria cumplió solo el 54.1% del plan lácteo y el 71% en carne, con déficit total de importaciones de soya y aceite. El arroz llegó a 340 pesos por libra en La Habana.

El evento también tuvo una dimensión política explícita. Durante la cita se anunció la creación de una Filial cubana autónoma de la Federación de Chefs de Tulancingo Hidalgo, de México, en Camagüey, impulsada por el chef e investigador Frank Rodríguez Pino, primer cubano en ganar el Premio al Mejor Libro de Cocina del Mundo en los Gourmand World Cookbook Awards en 2011, con su libro Cocina útil.

Rodríguez Pino declaró a Juventud Rebelde que el objetivo del proyecto es "estrechar, consolidar y desarrollar lazos de hermandad y de intercambio cultural entre ambas naciones amigas, para enfrentar y fracturar el cerco mediático y económico que se impone sobre Cuba", en línea con el discurso oficial que atribuye la crisis a las sanciones estadounidenses en lugar de a las políticas del régimen.

En el acto se entregaron medallas Nitza Villapol —nombre que lleva la asociación en honor a la chef y presentadora de televisión que durante cuarenta años adaptó recetas a las carencias del sistema cubano— y la medalla mexicana Rafael Hernández, in memoriam, de la Federación de Tulancingo, a los chefs participantes.

La prensa oficial describió la exposición como "escuela para la defensa y salvaguarda a ultranza de su cultura e identidad culinarias", mientras la mayoría de los cubanos no tiene acceso a ingredientes básicos para cocinar.