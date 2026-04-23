Una cubana identificada en TikTok como Karlita (@karli920822) conmovió a miles de usuarios al compartir el video de un logro que pocos imaginan sin lágrimas: compró su primera casa en Estados Unidos, tres años después de haber salido de Cuba dejando a sus hijos atrás.
El clip dura apenas unos segundos, pero carga con el peso de años de sacrificio.
"Hoy compré mi primera casa en Estados Unidos y pensé que este iba a ser el momento más importante, pero por dentro yo solo pensaba en todo lo que me costó llegar aquí, todo lo que tuve que dejar atrás", dice Karlita, con una emoción que no intenta disimular.
El contraste que ella misma describe es el corazón de la historia: el día de mayor logro material fue también el día en que más sintió la ausencia de sus hijos, que permanecen en Cuba.
"Hace tres años me fui de Cuba y tuve que dejar a mis hijos allá, y todo este tiempo viví con la duda de si iba a ser suficiente para ellos algún día, si todo este sacrificio realmente valía la pena", relata en el video.
Lo que hace aún más llamativo su testimonio es la velocidad con la que alcanzó la meta: según ella misma cuenta, logró comprar la casa en solo un año gracias a TikTok Shop, que ha permitido a varios inmigrantes cubanos generar ingresos significativos desde casa.
"Cuando tienes un motivo así, trabajas hasta lograrlo. En solo un año lo logré con TikTok Shop", afirma.
Pero el logro no borra la ausencia. Al cierre del video, Karlita resume en una sola frase la dualidad que define su historia: "Hoy aún no están conmigo, pero ya tienen un hogar".
En la descripción del video escribió: "Trabajé sin parar, lloré en silencio muchas veces… pero nunca me rendí".
La historia de Karlita se inscribe en una tendencia que lleva meses resonando en TikTok: cubanos que emigraron durante la oleada récord de 2022 y 2023 —cuando más de 177,000 cubanos llegaron por tierra a Estados Unidos— y que ahora documentan sus primeros grandes logros materiales en el país.
Muchos de ellos salieron solos, dejando hijos y familiares en Cuba, con la promesa de reunirse cuando las condiciones lo permitieran.
El debate en redes no tardó en aparecer. Mientras unos usuarios expresaron empatía y admiración, otros cuestionaron la decisión de emigrar dejando hijos atrás.
El caso de Karlita no es el único de su tipo. La influencer conocida como "Flor de Cuba" —quien llegó a Estados Unidos en junio de 2024 con apenas 200 dólares y compró una propiedad de más de un millón de dólares en Miami el pasado lunes, también gracias a TikTok Shop— es otro ejemplo de este fenómeno. Asimismo, una cubana de 23 años en Oklahoma logró su primera casa un año y nueve meses después de llegar al país.
Para Karlita, la casa no es el final del camino, sino la promesa de un reencuentro. "Porque cuando tienes un motivo real… todo cambia", escribió al cerrar la descripción de su video.
Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y los logros en el extranjero
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró Karlita comprar su primera casa en Estados Unidos?
Karlita logró comprar su primera casa en Estados Unidos gracias a TikTok Shop, una plataforma que le permitió generar ingresos significativos desde casa. En solo un año, pudo reunir el dinero necesario para su adquisición.
¿Cuáles son los desafíos enfrentados por los emigrantes cubanos al dejar a sus familias?
Los emigrantes cubanos enfrentan el desafío de la separación familiar, que puede durar entre tres y seis años debido a complejidades migratorias y trámites legales. El sacrificio de dejar a sus hijos y familiares es uno de los aspectos más difíciles para quienes emigran en busca de mejores oportunidades.
¿Por qué los cubanos que emigran a Estados Unidos deciden invertir en propiedades en Cuba?
Muchos cubanos emigrantes invierten en propiedades en Cuba para mejorar las condiciones de vida de sus familiares que permanecen en la isla. La caída de los precios de las viviendas y la crisis habitacional en Cuba hacen que estas inversiones sean una manera de asegurar un futuro mejor para sus seres queridos.
¿Qué impacto tiene la emigración cubana en la familia y la comunidad?
La emigración cubana tiene un impacto significativo en la familia y la comunidad, generando tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, permite a los emigrantes enviar recursos y mejorar las condiciones de vida de sus familias; por otro, provoca largas separaciones que afectan emocionalmente a todos los involucrados. Además, las historias de éxito inspiran a otros emigrantes a seguir luchando por sus sueños.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.