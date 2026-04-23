Una cubana identificada en TikTok como Karlita (@karli920822) conmovió a miles de usuarios al compartir el video de un logro que pocos imaginan sin lágrimas: compró su primera casa en Estados Unidos, tres años después de haber salido de Cuba dejando a sus hijos atrás.

El clip dura apenas unos segundos, pero carga con el peso de años de sacrificio.

"Hoy compré mi primera casa en Estados Unidos y pensé que este iba a ser el momento más importante, pero por dentro yo solo pensaba en todo lo que me costó llegar aquí, todo lo que tuve que dejar atrás", dice Karlita, con una emoción que no intenta disimular.

El contraste que ella misma describe es el corazón de la historia: el día de mayor logro material fue también el día en que más sintió la ausencia de sus hijos, que permanecen en Cuba.

"Hace tres años me fui de Cuba y tuve que dejar a mis hijos allá, y todo este tiempo viví con la duda de si iba a ser suficiente para ellos algún día, si todo este sacrificio realmente valía la pena", relata en el video.

Lo que hace aún más llamativo su testimonio es la velocidad con la que alcanzó la meta: según ella misma cuenta, logró comprar la casa en solo un año gracias a TikTok Shop, que ha permitido a varios inmigrantes cubanos generar ingresos significativos desde casa.

"Cuando tienes un motivo así, trabajas hasta lograrlo. En solo un año lo logré con TikTok Shop", afirma.

Pero el logro no borra la ausencia. Al cierre del video, Karlita resume en una sola frase la dualidad que define su historia: "Hoy aún no están conmigo, pero ya tienen un hogar".

En la descripción del video escribió: "Trabajé sin parar, lloré en silencio muchas veces… pero nunca me rendí".

La historia de Karlita se inscribe en una tendencia que lleva meses resonando en TikTok: cubanos que emigraron durante la oleada récord de 2022 y 2023 —cuando más de 177,000 cubanos llegaron por tierra a Estados Unidos— y que ahora documentan sus primeros grandes logros materiales en el país.

Muchos de ellos salieron solos, dejando hijos y familiares en Cuba, con la promesa de reunirse cuando las condiciones lo permitieran.

El debate en redes no tardó en aparecer. Mientras unos usuarios expresaron empatía y admiración, otros cuestionaron la decisión de emigrar dejando hijos atrás.

El caso de Karlita no es el único de su tipo. La influencer conocida como "Flor de Cuba" —quien llegó a Estados Unidos en junio de 2024 con apenas 200 dólares y compró una propiedad de más de un millón de dólares en Miami el pasado lunes, también gracias a TikTok Shop— es otro ejemplo de este fenómeno. Asimismo, una cubana de 23 años en Oklahoma logró su primera casa un año y nueve meses después de llegar al país.

Para Karlita, la casa no es el final del camino, sino la promesa de un reencuentro. "Porque cuando tienes un motivo real… todo cambia", escribió al cerrar la descripción de su video.