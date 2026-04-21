"¡Mi primera casa en el yuma!": Flor de Cuba cierra la compra de su propiedad en EE.UU.

La influencer cubana Flor de Cuba cerró la compra de su primera propiedad en Estados Unidos, un hito que celebró con emoción en sus redes sociales desde una oficina de bienes raíces en Miami.

"Nuestra primera casa en Estados Unidos. No puedo creer que esto es cierto, alguien que me despierte. Hoy 20 de abril del 2026 logramos algo que jamás imaginamos", escribió en Instagram, donde agradeció a la agente inmobiliaria.

En un video publicado en sus historias, Flor Danay no pudo contener la emoción al recordar sus orígenes: "¿Quién le iba a decir a esa niñita de Centro Habana, del edificio apuntalado, que le caía el meado, que iba a estar en Miami cerrando la primera compra de su casa?".

"Aquí está mi esposito. Bueno, ya tu hijo nació bendecido. Qué suerte tiene él. Su hijo con casa, casa en Dominicana, casa en Miami y americano", dijo Flor Danay en el video, refiriéndose a su bebé en camino, cuyo embarazo anunció el 14 de abril.

La influencer llegó a Estados Unidos en junio de 2024 con apenas 200 dólares. En menos de dos años se convirtió en una de las vendedoras más exitosas de TikTok Shop, plataforma en la que ha facturado aproximadamente 10 millones de dólares en valor bruto de mercancía en seis meses, con ganancias personales estimadas en unos 150,000 dólares por cada millón facturado.

Esta compra en Miami se suma a una racha de logros acumulados en poco tiempo: en diciembre de 2025 adquirió una casa para su madre en Cuba; en febrero de 2026 compró un townhouse de tres dormitorios con piscina en Punta Cana, República Dominicana; y apenas tres días antes del cierre, el pasado viernes, recibió el premio Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit.