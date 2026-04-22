De bailar en la boda de su hija a una celda de ICE: El giro dramático de un cubano tras 50 años en EE. UU.

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Eddie Gattorno, cubano de nacimiento que ha vivido en Estados Unidos durante más de cincuenta años, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria de presentación voluntaria, dejando a su familia sin respuestas sobre su futuro.

Su hija, Danielle Gattorno, identificada como Danielle Anguiano por su apellido de casada, denunció el caso el lunes en Facebook con un mensaje que resume la crudeza de la situación: "Hace dos semanas mi papá y yo estábamos bailando en mi boda. Hoy está detenido en un centro de detención de ICE que es famoso por violar los derechos humanos básicos".

Captura de Facebook/Danielle Anguiano

Eddie Gattorno llegó a Estados Unidos siendo niño, después de que sus padres lo sacrificaran todo para darle una vida mejor. Tiene número de seguridad social, licencia de conducir, ha trabajado y pagado impuestos durante décadas, menciona su hija.

Danielle reconoce que su padre "ha cometido errores en su vida", pero denuncia que casos como el de su familia son parte de un patrón más amplio. Según su denuncia, ICE organiza emboscadas en estas citas, sin acceso a abogados, atrapando a personas con décadas de arraigo en el país.

En Estados Unidos, casos como este no son inusuales dentro del sistema migratorio. Aunque una persona haya vivido legalmente durante décadas, tenga número de seguro social y haya trabajado y pagado impuestos, si no es ciudadano estadounidense puede seguir siendo deportable bajo ciertas condiciones.

Muchos migrantes, incluidos cubanos, permanecen durante años bajo órdenes de supervisión, lo que implica presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias. En esos casos, una detención puede producirse incluso sin nuevos delitos, ya sea por decisiones administrativas, revisiones de expedientes o la existencia de procesos migratorios previos.

Además, la situación de los nacionales cubanos añade un elemento de incertidumbre, ya que su deportación no siempre se concreta hacia la isla, pero eso no impide que puedan ser detenidos mientras se define su futuro. Si bien Cuba históricamente no aceptaba vuelos de deportación, el gobierno de Trump ha logrado coordinar al menos que se realice uno mensulamente, y existe además la posibilidad de ser deportado a un tercer país con el que Estados Unidos tenga acuerdos.

Las cifras revelan la magnitud del fenómeno. Según datos recientes, se ha registrado un aumento del 2,450% en detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales, lo que indica que el perfil de los detenidos ha cambiado drásticamente bajo la actual administración.

Las condiciones dentro de los centros de detención también han sido objeto de escrutinio. Informes oficiales documentan más de 1,000 reportes creíbles de abusos entre enero de 2025 y principios de 2026, incluyendo denuncias de maltrato físico y negación de atención médica.

A ello se suman las muertes bajo custodia, con al menos 14 reportados en los primeros meses de 2026.

El caso de Eddie Gattorno se enmarca en una crisis migratoria que afecta a toda la comunidad cubana en Estados Unidos, donde más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva, muchos de ellos con décadas de residencia legal en el país y familias completamente integradas en la sociedad estadounidense.