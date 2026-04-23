Ganadora de Nuestra Belleza Latina responde a comentarios y críticas sobre su cuerpo y estilo de vida

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007, Alejandra Espinoza, publicó un video en Instagram en el que responde con firmeza a quienes le atribuyen un desorden alimenticio o una enfermedad basándose en su apariencia física.

En el reel, la presentadora, actriz y modelo mexicana explica que recibe "cientos, a lo mejor hasta miles de mensajes" cada vez que sube contenido a sus redes sociales, tanto en comentarios públicos como en mensajes directos, cuestionando su salud, llamándola anoréxica y diciendo que está en extremo delgada.

"Ya la verdad es que no me pesan. O sea, ya es como next. No me afectan en lo absoluto", afirmó, aunque aclaró que en esta ocasión decidió analizar los mensajes porque detectó un patrón preocupante.

Su conclusión fue directa: "Muchas de esas personas quisieran que yo subiera un video en algún momento diciendo que tengo una enfermedad o aceptando que tengo un desorden alimenticio".

Para ella, la razón detrás de esa insistencia es clara: "No pueden aceptar que yo tengo una disciplina que ellos no tienen y que probablemente nunca van a tener".

La ganadora describió sus tres grandes pasiones: correr, hacer ejercicio y alimentarse bien. "No hay nada que yo más disfrute que saber qué está entrando en mi cuerpo", señaló Alejandra.

También explicó que cocina en casa de lunes a viernes y que no utiliza el ejercicio como pretexto para comer de forma poco saludable, diferenciándose de otros corredores: "Yo no soy una clásica runner que va y hace 5, 10, 15, 20 millas y su recompensa es irse a comer una hamburguesa con papas fritas y con una soda, con una malteada o una dona".

Alejandra aclaró que no juzga a quienes tienen hábitos distintos: "Si quieren ir a comer unas papitas, cómanselas. Yo no", dijo, subrayando que cada quien decide cómo vivir.

El cierre del video fue desafiante pero sin agresividad: "Lamento decepcionarlos. Lamento si no les doy el gusto de decirles que estoy enferma o que tengo un desorden alimenticio". También sugirió que su bienestar podría incomodar a sus críticos: "A lo mejor es que mi felicidad los molesta".