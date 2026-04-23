Ganadora de Nuestra Belleza Latina responde a comentarios y críticas sobre su cuerpo y estilo de vida

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007, Alejandra Espinoza, publicó un video en Instagram en el que responde con firmeza a quienes le atribuyen un desorden alimenticio o una enfermedad basándose en su apariencia física.
En el reel, la presentadora, actriz y modelo mexicana explica que recibe "cientos, a lo mejor hasta miles de mensajes" cada vez que sube contenido a sus redes sociales, tanto en comentarios públicos como en mensajes directos, cuestionando su salud, llamándola anoréxica y diciendo que está en extremo delgada.
"Ya la verdad es que no me pesan. O sea, ya es como next. No me afectan en lo absoluto", afirmó, aunque aclaró que en esta ocasión decidió analizar los mensajes porque detectó un patrón preocupante.
Su conclusión fue directa: "Muchas de esas personas quisieran que yo subiera un video en algún momento diciendo que tengo una enfermedad o aceptando que tengo un desorden alimenticio".
Para ella, la razón detrás de esa insistencia es clara: "No pueden aceptar que yo tengo una disciplina que ellos no tienen y que probablemente nunca van a tener".
La ganadora describió sus tres grandes pasiones: correr, hacer ejercicio y alimentarse bien. "No hay nada que yo más disfrute que saber qué está entrando en mi cuerpo", señaló Alejandra.
También explicó que cocina en casa de lunes a viernes y que no utiliza el ejercicio como pretexto para comer de forma poco saludable, diferenciándose de otros corredores: "Yo no soy una clásica runner que va y hace 5, 10, 15, 20 millas y su recompensa es irse a comer una hamburguesa con papas fritas y con una soda, con una malteada o una dona".
Alejandra aclaró que no juzga a quienes tienen hábitos distintos: "Si quieren ir a comer unas papitas, cómanselas. Yo no", dijo, subrayando que cada quien decide cómo vivir.
El cierre del video fue desafiante pero sin agresividad: "Lamento decepcionarlos. Lamento si no les doy el gusto de decirles que estoy enferma o que tengo un desorden alimenticio". También sugirió que su bienestar podría incomodar a sus críticos: "A lo mejor es que mi felicidad los molesta".
Preguntas frecuentes sobre la ganadora de Nuestra Belleza Latina y su respuesta a críticas
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó a la ganadora de Nuestra Belleza Latina a responder a las críticas sobre su cuerpo?
La ganadora de Nuestra Belleza Latina decidió responder a las críticas porque detectó un patrón preocupante en los mensajes que recibe, donde muchas personas insisten en que tiene un desorden alimenticio o una enfermedad, algo que ella niega categóricamente.
¿Por qué la ganadora de Nuestra Belleza Latina cree que recibe tantas críticas?
Según la ganadora, las críticas surgen porque las personas no pueden aceptar su disciplina en el ejercicio y la alimentación, algo que, según ella, probablemente esas personas no tienen y nunca tendrán.
¿Cómo describe la ganadora de Nuestra Belleza Latina su estilo de vida?
La ganadora describe su estilo de vida como disciplinado, centrado en sus pasiones por correr, hacer ejercicio y alimentarse bien. Cocina en casa de lunes a viernes y no utiliza el ejercicio como excusa para comer de manera poco saludable.
¿Qué postura tiene la ganadora de Nuestra Belleza Latina sobre las críticas recibidas?
La ganadora afirma que las críticas no le afectan y que su felicidad y bienestar podrían incomodar a sus críticos. Ella se muestra desafiante, lamentando no darles el gusto de admitir una enfermedad o desorden alimenticio.
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