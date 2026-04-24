OpenAI lanza GPT-5.5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado y rápido hasta la fecha

OpenAI presentó este jueves GPT-5.5, su modelo de inteligencia artificial más inteligente e intuitivo hasta la fecha, disponible desde el primer día para usuarios de ChatGPT con planes Plus, Pro, Business y Enterprise, así como en la plataforma Codex.

La compañía lo describe como una nueva clase de inteligencia para el trabajo real, diseñado para entender objetivos complejos, usar herramientas, verificar su propio trabajo y llevar tareas hasta su conclusión sin necesidad de supervisión constante.

A diferencia de modelos anteriores más grandes que sacrificaban velocidad por capacidad, GPT-5.5 mantiene la misma latencia por token que su predecesor GPT-5.4 en producción real, mientras opera a un nivel de inteligencia significativamente superior.

El modelo también usa menos tokens para completar las mismas tareas en Codex, lo que lo hace más eficiente y económico. Según datos del índice de codificación de Artificial Analysis, ofrece inteligencia de vanguardia a la mitad del costo de modelos competidores.

En los principales indicadores de rendimiento, GPT-5.5 supera tanto a su predecesor como a los modelos rivales de Anthropic y Google. En Terminal-Bench 2.0, que evalúa flujos de trabajo complejos en línea de comandos, alcanza 82.7%, frente al 75.1% de GPT-5.4 y el 69.4% de Claude Opus 4.7 de Anthropic.

En OSWorld-Verified, que mide el uso autónomo de computadoras, obtiene 78.7%, superando a Claude Opus 4.7 con 78.0%. En ciberseguridad, logra 81.8% en CyberGym frente al 73.1% del modelo de Anthropic.

Las mejoras son especialmente notables en codificación agéntica. Dan Shipper, fundador y CEO de Every, lo calificó como "el primer modelo de codificación que he usado con verdadera claridad conceptual", tras comprobar que GPT-5.5 resolvió un problema de depuración que GPT-5.4 no pudo abordar.

Pietro Schirano, CEO de MagicPath, reportó que el modelo fusionó una rama con cientos de cambios de código en aproximadamente veinte minutos en un solo intento, y describió la experiencia como trabajar con "una inteligencia superior".

OpenAI también lanzó una variante más potente, GPT-5.5 Pro, disponible exclusivamente para los planes Pro, Business y Enterprise. El acceso vía interfaz de programación de aplicaciones aún no está activo, aunque la empresa anunció que llegará muy pronto.