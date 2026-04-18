"Un selfie con Fidel Castro": la nueva campaña surrealista del PCC en Cuba

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El canal ruso RT en Español instaló en el V Coloquio Internacional Patria, celebrado en La Habana, una pantalla con inteligencia artificial que muestra a un Fidel Castro joven invitando a los visitantes a tomarse una selfie con él, en lo que se convirtió en la atracción más llamativa de un evento propagandístico organizado por el régimen cubano.

El coloquio, celebrado del 16 al 18 de abril en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado, reunió a más de 500 participantes de más de veinte países, con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Roberto Morales Ojeda y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

El evento estuvo dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de la victoria de Playa Girón, y fue organizado por la Unión de Periodistas de Cuba, Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad. Todo ello como parte de un frente propagandístico global contra las mentiras sobre Cuba.

Oliver Zamora Oria, corresponsal de RT en La Habana, explicó que el proyecto no es nuevo: "Es un proyecto de hace ya algún tiempo y surgió con la figura de Yuri Gagarin, el cosmonauta que desde la estación de Baikonur invitaba a la selfie".

Para su primera participación en el Coloquio Patria, RT adaptó la tecnología con la figura de Castro aprovechando el marco del centenario, aunque el proceso no fue sencillo: "Fue un poco trabajoso por las condiciones tecnológicas, el tema de Internet, y el software".

El régimen cubano lleva años promoviendo iniciativas para que los cubanos defiendan, conozcan y quieran al dictador fallecido en noviembre de 2016.

Entre los asistentes al evento no faltaron las imágenes curiosas: el periodista oficialista Humberto López posó sonriente junto a recortes de cartón de tamaño real de figuras revolucionarias. Díaz-Canel, por su parte, también apareció posando en la iniciativa del selfie.