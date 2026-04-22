Irán se burla de Trump: Así escenifica el plantón a EE.UU. en negociaciones

El consulado iraní en Hyderabad publicó este miércoles en X un video generado con inteligencia artificial que satiriza a Donald Trump y celebra el plantón de Irán a la delegación estadounidense en las negociaciones de Islamabad, en lo que representa la más reciente pieza de propaganda digital de Teherán contra Washington. El video se está volviendo viral en Irán.

El clip muestra una versión animada de Trump humillado ante la ausencia de los diplomáticos iraníes, en una narrativa que invierte la versión oficial estadounidense de los hechos.

Trump había declarado que extenderé el alto al fuego a petición de Pakistán, presentando la prórroga como una concesión de Washington. Pero la realidad sobre el terreno diplomático contó otra historia. Ninguna delegación diplomática iraní ha viajado a Islamabad, lo que dejó a los enviados estadounidenses esperando sin interlocutores en la capital paquistaní.

La situación se agravó cuando trascendió que JD Vance tenía previsto encabezar la segunda ronda de negociaciones, un viaje que quedó en suspenso ante la ausencia iraní. El desplante fue interpretado en Teherán como una victoria política que merecía ser celebrada públicamente.

"Este video publicado por el consulado de Irán en Hyderabad, que se burla de Trump por su última extensión del alto el fuego, no es tan sofisticado como los videos de LEGO. ¡Pero aún así debe volver loco a Trump!", dijo en X el político demócrata Jon Cooper.

Cooper se refiere a otro video animado que recrea la guerra entre ambos países en el que los personajes, incluido Trump, son legos.

El video concluye figura la advertencia: "Los imperios como el tuyo siempre se convierten en polvo", una referencia directa al poderío militar y económico estadounidense que resuena con la retórica habitual del régimen iraní.

El uso de inteligencia artificial para producir propaganda política no es nuevo en el conflicto entre ambas potencias, aunque sí resulta llamativo que sea una misión diplomática oficial la que difunda este tipo de contenido.

En el ámbito opuesto, YouTube suspendió de su canal el 9 de abril por contenido violento a un creador que había ganado millones de seguidores satirizando a Trump con videos de Lego generados por IA.

El contexto geopolítico en el que se produce esta escalada propagandística es de extrema tensión. Washington mantiene un bloqueo naval estadounidense en el Estrecho de Ormuz, una medida de presión que está costando a Irán aproximadamente 500 millones de dólares diarios en pérdidas por la interrupción del comercio petrolero.