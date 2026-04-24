Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda evacúa con éxito a un paciente del Programa Antártico de EE.UU. desde la Estación McMurdo

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Viernes, 24 Abril, 2026 - 09:34

Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda evacúa con éxito a un paciente © Justin Busbridge / John Berends, Antarctica New Zealand
Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda evacúa con éxito a un paciente Foto © Justin Busbridge / John Berends, Antarctica New Zealand

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La Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda ejecutó este viernes una evacuación médica de alto riesgo desde la Estación McMurdo, en la Antártida, trasladando con éxito a un paciente que trabajaba con el Programa Antártico de Estados Unidos (USAP).

La operación fue reconocida públicamente por el Chargé d'Affaires de la Embajada de EE.UU. en Nueva Zelanda, David Gehrenbeck, quien publicó una declaración oficial destacando la exigencia de este tipo de misiones.

"La Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda ha ejecutado otra evacuación médica de alto riesgo desde la Estación McMurdo, en la Antártida, trayendo de regreso a casa con seguridad a un paciente que trabajaba con el Programa Antártico de EE.UU. Estas misiones nunca son rutinarias: exigen precisión, valentía y capacidad de primer nivel en cada ocasión", señaló Gehrenbeck, quien se mostró agradecido por la inversión de Nueva Zelanda en capacidades de defensa.

La misión, calificada por expertos como audaz, peligrosa y profundamente valiente, implicó una operación de aproximadamente 19,5 horas en condiciones climáticas extremas propias del invierno antártico.

Este tipo de operaciones se enmarca en la cooperación bilateral entre ambos países en el continente helado, reforzada recientemente cuando el comandante de la Flota del Pacífico de EE.UU. visitó Nueva Zelanda para estrechar lazos en materia de defensa y logística antártica. Dicha colaboración tiene raíces históricas en la Operación Deep Freeze, activa desde 1955, que coordina el apoyo militar estadounidense a las actividades científicas en la región.

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