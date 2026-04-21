Escándalo por vuelos de BoA a Cuba casi vacíos: Millones perdidos y seis exfuncionarios bajo investigación

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El gobierno boliviano denunció este martes un daño económico de 18,4 millones de bolivianos a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) por la operación de la ruta Santa Cruz–La Habana, abierta en octubre de 2023 bajo el gobierno de Luis Arce sin un estudio técnico de rentabilidad, y anunció que seis exfuncionarios enfrentan cargos penales por el escándalo.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló que la ruta fue habilitada por razones ideológicas, ignorando las recomendaciones del propio directorio de BoA de realizar primero un análisis de viabilidad, según informó La Voz de Tarija.
El documento interno que debía justificar técnicamente la apertura fue reemplazado por una justificación política. El gerente de la aerolínea de entonces emitió un informe señalando que el "inicio de operaciones se encuentra planificado de acuerdo al compromiso presidencial" de Arce, cuando el estudio de viabilidad recomendaba priorizar rutas como Córdoba o Bogotá.
Las cifras de ocupación revelan la magnitud del despilfarro. Un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros voló el 30 de noviembre de 2023 con solo 17 personas a bordo, el 22 de febrero de 2024 con 22, y el 19 de septiembre de 2024 con apenas 11, dejando más de 150 asientos vacíos en cada trayecto. Esto se suma a que la aerolínea había acumulado más de 2,5 millones de dólares en rutas a Cuba y Venezuela según denuncias previas.
Entre las irregularidades detectadas destaca que BoA llevaba el dinero en efectivo hasta La Habana, una práctica que forma parte de la investigación penal abierta contra los seis exfuncionarios implicados, de acuerdo con información de RedUno. Cabe recordar que la ruta había sido suspendida en julio de 2024 tras acumularse las pérdidas.
BoA arrastra años de pérdidas y denuncias por mala gestión. Mientras el Ejecutivo defiende su política exterior, la oposición exige auditorías y responsabilidades por el uso de recursos públicos en rutas que, según los datos, nunca tuvieron demanda suficiente.
Preguntas frecuentes sobre el escándalo de BoA y sus vuelos a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué BoA enfrenta pérdidas millonarias por sus vuelos a Cuba?
BoA enfrenta pérdidas millonarias debido a la operación de vuelos con baja ocupación hacia Cuba, sin un estudio técnico de rentabilidad. Esto generó un daño económico de 18,4 millones de bolivianos, ya que los vuelos operaban casi vacíos, ignorando recomendaciones internas de viabilidad.
¿Qué irregularidades se han detectado en la operación de BoA hacia Cuba?
Entre las irregularidades detectadas, se encuentra el transporte de dinero en efectivo hasta La Habana, una práctica cuestionable que forma parte de la investigación penal contra los exfuncionarios implicados. Además, los vuelos se realizaron sin un análisis de viabilidad económica adecuado.
¿Cuál es el impacto de la crisis de combustible en Cuba en las operaciones aéreas?
La crisis de combustible en Cuba ha paralizado casi por completo el tráfico aéreo comercial, obligando a aerolíneas extranjeras a volar con combustible adicional o cancelar operaciones. Esto ha incrementado los costos operativos y afecta la conectividad aérea de la isla, reflejando un país cada vez más aislado.
¿Cómo afecta la crisis aérea a la economía y el turismo en Cuba?
La crisis aérea ha tenido un impacto devastador en el turismo en Cuba, con una caída significativa en el número de visitantes y la ocupación hotelera. Este sector es crucial para la economía cubana, y su declive refuerza el aislamiento internacional del país en medio de una crisis energética y económica generalizada.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.