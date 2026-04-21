Escándalo por vuelos de BoA a Cuba casi vacíos: Millones perdidos y seis exfuncionarios bajo investigación

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El gobierno boliviano denunció este martes un daño económico de 18,4 millones de bolivianos a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) por la operación de la ruta Santa Cruz–La Habana, abierta en octubre de 2023 bajo el gobierno de Luis Arce sin un estudio técnico de rentabilidad, y anunció que seis exfuncionarios enfrentan cargos penales por el escándalo.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, reveló que la ruta fue habilitada por razones ideológicas, ignorando las recomendaciones del propio directorio de BoA de realizar primero un análisis de viabilidad, según informó La Voz de Tarija.

El documento interno que debía justificar técnicamente la apertura fue reemplazado por una justificación política. El gerente de la aerolínea de entonces emitió un informe señalando que el "inicio de operaciones se encuentra planificado de acuerdo al compromiso presidencial" de Arce, cuando el estudio de viabilidad recomendaba priorizar rutas como Córdoba o Bogotá.

Las cifras de ocupación revelan la magnitud del despilfarro. Un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros voló el 30 de noviembre de 2023 con solo 17 personas a bordo, el 22 de febrero de 2024 con 22, y el 19 de septiembre de 2024 con apenas 11, dejando más de 150 asientos vacíos en cada trayecto. Esto se suma a que la aerolínea había acumulado más de 2,5 millones de dólares en rutas a Cuba y Venezuela según denuncias previas.

Entre las irregularidades detectadas destaca que BoA llevaba el dinero en efectivo hasta La Habana, una práctica que forma parte de la investigación penal abierta contra los seis exfuncionarios implicados, de acuerdo con información de RedUno. Cabe recordar que la ruta había sido suspendida en julio de 2024 tras acumularse las pérdidas.

BoA arrastra años de pérdidas y denuncias por mala gestión. Mientras el Ejecutivo defiende su política exterior, la oposición exige auditorías y responsabilidades por el uso de recursos públicos en rutas que, según los datos, nunca tuvieron demanda suficiente.