Zelensky llega a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y avanzar en acuerdos de seguridad, energía e infraestructura

Zelenski saluda a autoridades saudíes en su llegada oficial a Arabia Saudita para reforzar la cooperación bilateral.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó este viernes a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman Al Saud, en una visita centrada en avanzar acuerdos bilaterales en las áreas de seguridad, energía e infraestructura.

Es la segunda vez en menos de un mes que Zelensky visita el reino saudí, lo que refleja la creciente importancia estratégica de esta alianza para Kiev en un momento de estancamiento en las negociaciones de paz con Rusia.

"Ayer, en una reunión con líderes europeos, aseguramos garantías financieras para nuestra resiliencia. Hoy avanzamos nuestros acuerdos con Arabia Saudita en las áreas de seguridad, energía e infraestructura. Es importante que el fortalecimiento sea mutuo. Valoro la cooperación sustantiva entre nuestros países", declaró Zelensky, en el contexto de la aprobación preliminar de un préstamo de 90,000 millones de euros para Ucrania por parte de la Unión Europea.

Entre los resultados concretos de la visita destaca la firma del primer Acuerdo de Cooperación en Defensa entre los ministerios de ambos países, un hito histórico en las relaciones bilaterales que abre nuevas vías de colaboración militar.

Asimismo, se acordó el despliegue de más de 200 expertos en contramedidas contra drones como parte de los compromisos de cooperación en seguridad alcanzados durante la reunión.

En el frente diplomático, Rusia mantiene una pausa situacional desde el 6 de abril, mientras que el canciller ruso Sergei Lavrov ha señalado que las negociaciones de paz con Ucrania no son prioridad de Rusia en este momento.

En ese contexto, la alianza con Arabia Saudita representa para Zelensky una vía alternativa para fortalecer la posición de Ucrania en el escenario internacional, diversificando sus apoyos más allá del bloque occidental.