El Estrecho de Ormuz como nueva línea de fractura global: El punto que puede reconfigurar el orden energético mundial

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El ultimátum de Donald Trump a Irán vence este martes a las 20:00 horas en Washington, y la respuesta de Teherán —un rechazo categórico a negociar bajo presión— sitúa al mundo ante una bifurcación histórica: acuerdo de último minuto, escalada militar o impasse prolongado, tres escenarios con consecuencias radicalmente distintas para el orden energético global.

Irán cerró el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo mediante minas, drones y misiles, varando unos 2,000 barcos con 20,000 marineros y bloqueando el paso del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial.

Desde entonces, el crudo Brent pasó de 67 dólares por barril a más de 126 dólares, y la gasolina en Estados Unidos alcanzó 4.10 dólares por galón, el nivel más alto desde 2022.

Este lunes, el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, fue categórico: "La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra".

Teherán rechazó el plan de 15 puntos enviado por Washington a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, lo calificó de "extremadamente ambicioso e ilógico" y presentó su propia contrapropuesta de cinco condiciones, entre ellas el reconocimiento de su autoridad sobre el estrecho.

El primer escenario —el más favorable— es un acuerdo de último minuto. Cuatro fuentes citadas por Axios confirman que se negocian los términos de un alto el fuego de 45 días en dos fases, con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner en contacto directo por mensajes de texto con el canciller iraní Abbas Araghchi.

Trump declaró a la cadena israelí Channel 12 estar en negociaciones profundas y confiar en un acuerdo. Un pacto aliviaría los mercados energéticos de inmediato, pero dejaría sin resolver el programa nuclear iraní y la ley de peajes aprobada por el Parlamento de Teherán el 31 de marzo, que prohíbe expresamente el paso a buques de EE.UU. e Israel.

El segundo escenario es la escalada militar. Trump amenazó en Truth Social que el martes será el Día de las Plantas de Energía y el Día de los Puentes en Irán.

Si ejecuta los ataques prometidos contra infraestructura civil iraní, Teherán podría responder con represalias contra instalaciones energéticas del Golfo en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, países que concentran una parte decisiva de la producción mundial.

Proyecciones de analistas energéticos sitúan el crudo por encima de los 140 dólares por barril en ese escenario, con consecuencias recesivas para Europa y Asia.

Este lunes, Israel ya atacó la mayor planta petroquímica de Irán en Asaluyeh —responsable del 50% de la producción nacional— y eliminó al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, el Brigadier General Majid Khademi.

El tercer escenario es el impasse prolongado, y es quizás el más transformador a largo plazo.

Si el bloqueo se mantiene sin resolución, el mapa energético mundial se reordena de forma estructural. En ese contexto, economías como la de Japón obtiene el 90% de su petróleo vía Ormuz, lo que ilustra la magnitud del riesgo para Asia.

Asimismo, analistas advierten que Qatar pierde posiciones en el mercado global de gas natural licuado ante la incertidumbre sobre el paso por el estrecho.

Estados Unidos, que ya declaró que prácticamente no importa petróleo a través del estrecho de Ormuz, podría salir relativamente menos perjudicado, pero el impacto sobre sus aliados y la economía global pondría en jaque la era del Estrecho de Ormuz como ruta neutral garantizada.