Pakistán anuncia 'avance importante' en negociaciones sobre programa nuclear de Irán

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Fuentes pakistaníes anunciaron este jueves un "avance importante" en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní, mientras Islamabad intensifica su papel como mediador neutral entre las dos potencias.

El jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, encabezó una delegación de alto nivel que viajó a Teherán para entregar un mensaje de Washington al liderazgo iraní, según informó la televisora estatal iraní Press TV.

Munir fue recibido por el canciller iraní Abbas Araghchi, quien agradeció la "generosa hospitalidad de Pakistán en el diálogo".

El corresponsal de Al Jazeera Osama Bin Javaid, quien ha seguido de cerca las conversaciones, señaló que los delegados pakistaníes continúan transmitiendo mensajes entre Washington y Teherán y que "se espera que los pakistaníes puedan convencer a Teherán".

El principal punto de fricción sigue siendo la duración del congelamiento del enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

"Ambas partes están esencialmente atascadas entre cinco años sin enriquecimiento y veinte años sin enriquecimiento. Y hay una solución en el medio", explicó Bin Javaid.

Otro nudo central es el destino de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido que posee Irán, suficiente en teoría para fabricar nueve armas nucleares si se lleva al 90% de pureza.

Las opciones que se barajan incluyen enviarlo a un tercer país, reducirlo a su forma natural o bajarlo a un enriquecimiento del 3%.

La diplomacia de lanzadera pakistaní se produce tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones directas celebrada el 12 de abril en Islamabad, que concluyó sin acuerdo después de más de veinte horas de diálogo.

Paralelamente, el primer ministro Shehbaz Sharif viajó a Arabia Saudita como parte de una gira regional que incluye Qatar y Turquía, en lo que Bin Javaid describió como una "estrategia de doble vía" para neutralizar a los detractores del acuerdo, entre ellos Israel, que según fuentes pakistaníes "no quiere un acuerdo de paz y busca una guerra perpetua en la región".

El optimismo pakistaní coincide con declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó el miércoles que la guerra está "muy cerca de terminar" y que el mundo debería prepararse para "dos días increíbles".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que una segunda ronda de negociaciones se celebraría previsiblemente en Islamabad y calificó las conversaciones de "productivas y en curso".

"Nos sentimos bien respecto a las perspectivas de un acuerdo", declaró Leavitt.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, confirmó que "varios mensajes han sido intercambiados a través de Pakistán" y que las posiciones iraníes han sido expresadas en esos intercambios.

Las tensiones, sin embargo, persisten: el bloqueo naval estadounidense en el Estrecho de Ormuz, impuesto el 13 de abril, sigue en vigor, y el Mando Central de EE.UU. reportó haber rechazado nueve buques hasta este jueves.

El alto al fuego de dos semanas mediado por Pakistán, Egipto y Turquía, que entró en vigor el 7 de abril, expira el 22 de abril, lo que convierte los próximos días en una ventana crítica para alcanzar un acuerdo antes de que el conflicto pueda reanudarse.